賴清德上任總統半年，明明是「雙少數」的弱勢份量，卻使盡力量充氣，硬裝成強勢領導人，對內對外採取諸多高姿態、強硬性的作為，結果快速消耗掉民意支持的能源，如今進入死亡交叉點，民眾不滿意度超過滿意度。

台灣民意基金會日前針對賴清德的聲望進行民調，調查結果賴清德聲望大幅下滑，贊同與不贊同者呈現死亡交叉點。問卷問到，「賴清德上任5個多月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：9.9%非常贊同，32.9%還算贊同，23.3%不太贊同，19.7%一點也不贊同，10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，42.8%贊同賴清德處理國家大事的方式，43%不贊同，一成四沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多0.2個百分點。

他上任以來銳意煥發，快行己意，對內對外全面開戰，結果才半年，蜜月期與新鮮感就碰到休止符，不贊同賴清德領導國家方式的人已略超過贊同的人。除非他痛改前非，這條死亡交叉線預告他的不滿意度與滿意度之間的差距將越來越大。

賴清德及民進黨今年1月選績不佳，執政難度不小，突破難關有兩種方式，一是放低姿態，尋求折衷妥協；一是採取高姿態，強硬對幹。賴清德選擇與居立法院多數席次的在野黨對幹，並以「新兩國論」與中國大陸對幹。激烈交鋒中激出耀眼火花，這些火花沒有照亮他，反而灼傷他了。多數民意已離他而去，賴政府已陷入執政困境，未來勢必在進退兩難的道路上徘徊打轉。

賴清德的執政滿意度一路下滑。和上個月相比，他在「總統職務表現贊同率」項下，也就是總統的聲望，居然大幅下滑5.8個百分點。相反的，「總統職務表現不贊同率」上揚5.3個百分點。一下一上之後，「總統職務表現不贊同率」反超前「總統職務表現贊同率」0.2個百分點。雖然差距不大，但顯示這個持續性的趨勢沒有歇止，支持度未來還有直直落的可能。

賴清德以區區4成選票當選，執政支持度原本不高，半年來持續下滑，最重要的原因是他明明本小，卻下了大賭注。他強悍對抗在野黨，全無協商合作的意旨，更無尊重與讓步的雅量。最強悍的一次戰役是反制在野黨的改革國會攻勢，他以為憲法法庭在自家大法官把持下，必定可以粉碎在野黨主導修訂的法律。「國會改革立法釋憲」雖然符合己意，但看在民意眼中，這分明是說御用機關在壓制民意機關，十足表現憲政的墮落與執政黨的鴨霸，所以憲法法庭的判決引起社會強烈反感。根據11月份的調查，20歲以上台灣人中，3成1可接受憲法法庭「立院職權修法」釋憲判決，4成3不接受。這些大法官沒有脊椎的失格表現必然移轉到總統身上。賴清德贏了戰役，卻輸了戰爭。

他就職半年來政治上從無寧日，政局擾攘不安，政府施政迄無寸展，幾乎一事無成。執政黨固然可以甩鍋給在野黨，怪罪他們封殺抵制密不透風，但執政當局可曾有一絲絲尊重在野黨的意思與姿態表示？一個蔑視在野多數聯盟的執政黨如何能翻越大山、越過深淵？立法院衝突、爭議、災難不斷，與其全然牽拖在野黨，也要想想執政當局的政策、預算和人事可曾把在野黨放在眼裡？賴清德對在野黨不但沒有最起碼尊重，不僅踐踏多數決的民主基本規矩，還幕後操控基隆罷免市長案，以此做為明年發動罷免立委潮已取得多數的政治演練？這樣強硬的對決方式除了逼迫在野黨玉石俱焚之外，還有別的選擇嗎？

朝野目前在中央政府總預算案、財劃法修法、憲法訴訟法修法等仍有難以化解衝突不斷。根據最新11月的民調，多數民意認定執政黨應對這種亂象負較大的責任，最終歸咎到總統身上也是合情合理的。用人不當是賴清德聲望下滑的一個重要原因。內閣諸多不適任首長，各事業單位人事多的是荒腔走板，顯示賴政府用人唯親而罔顧專業，派系考量與分贓斧鑿斑斑，引發社會強烈不滿與反彈。這麼低劣的人事安排怎麼可能創造理想的施政績效？賴清德跟著失分乃屬必然。11月卓榮泰內閣整體施政表現滿意度下滑5.4個百分點，民眾顯然高度不滿意，賴清德當然要負重大責任。

最應課責賴清德的是兩岸關係。他明目張膽宣揚兩國互不隸屬，可為主權獨立的國家，結果招致共軍兩度圍台軍演，兵凶戰危成為現在進行式。習近平日前與美國拜登總統的會談，根據中方發佈的訊息，習近平第一次公開點名批判賴清德的「台獨本性」。台灣民眾可以不在意他的論斷，但不能不保有較大戒心，慎防中共以遏制台獨領導人的理由施壓台灣，或者與美國新總統川普達成交易，而損害台灣的自主地位。賴清德的台灣獨立執拗顯已危害台灣安全與人民福祉，致令保台護民危在旦夕，如何能不快速消耗民意資源？（作者為資深媒體人）

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