通膨的壓力無孔不入。(資料照／洪凱音台北傳真)

最近5年回到台灣，驚覺百物齊漲。曾幾何時，台灣的小吃是平價美食的象徵，撐起「美食王國」的招牌，最近，連國民小吃也被通膨巨浪襲捲，漲幅令人咋舌，蠶食中產階級的幸福感。

「八方雲集」自2021年底以來已經第3次調漲價格，每次上調6％至7％，如今1顆水餃已飆到7元，15顆過百元。普通便當在120元以下已成稀有品，而位在木柵，馬英九最愛的「明鳳居」，如今1個便當多在220元左右。若每日三餐外食，保守估算1天也要花掉500元，讓低、中薪族群難以負擔。

台灣的房地產一直以來都昂貴得令人卻步，對很多年輕人來說，買房是「30年不吃不喝」也遙不可及的夢想。無奈之下，許多上班族選擇退而求其次，買車和享受美食，畢竟「民以食為天」，吃飯是一種最實在的幸福。然而通膨的壓力無孔不入，連這點小確幸也逐漸被剝奪。

最近美國阿勒格尼學院歷史系副教授、中國研究項目主任伍國，發表他今年7月第4度訪台後的觀感就明確指出，餐飲服務水準總體不高，菜品簡陋而量小，點菜方式五花八門；很多餐館要「看老闆及服務員臉色」，希望台灣朋友可以正視大陸的進步和變化，不再被過度的「優越感」、「政治化」所束縛。這些評語雖刺耳，卻不無道理。

伍國這篇文章反映著兩岸現實，筆者今年四度赴大陸的經驗，行旅中發現在大陸的高級飯店只要台灣中階飯店的價格；而在台灣小吃店的價格卻可以在大陸中階餐廳飽餐一頓，而且服務員在旁邊，隨時準備遞茶添飯。對比兩岸現況，如此場景令人唏噓。

國民美食的通膨淪陷，彷彿一面鏡子，映照出台灣經濟的淺碟特性—外界稍有風吹草動，便足以引發物價波動。根據1111人力銀行的調查，近7成的上班族自評經濟壓力沉重，僅38.5％的人能勉強收支平衡，其他人則入不敷出或負債累累。主要經濟壓力來源是生活開銷、房貸、房租（馬政府和蔡政府多年來還是無解，料想賴政府也不可能有成），還有近一半人勾選孝親支出是壓力，充分可見三明治世代的難為，代際鴻溝益形嚴重。

房價失控、貧富差距M型化，讓一般受薪階級深感絕望。年輕人不婚不生已成趨勢，少子化加上高齡化又會使台灣經濟低迷，形成惡性循環，台灣未來不見得平順，也看不到光明前景。

今年是全球大選年，最讓台灣人震撼的莫過於川普的回歸，他不僅當選，還以壓倒性的優勢領跑，行政、參眾兩院都在共和黨手中，等於川普全面執政。把共和黨推上光鮮舞台的，莫過於民生經濟，民眾都認為4年來被通膨打敗，生活品質倒退。過去以基層人民為核心的民主黨，現在卻是傲慢菁英、影視紅星的集合體，再堅強的意識形態也敵不過人民生活的匱乏感。

正如1933年弘一法師在晉江草庵書寫的對聯：「草積不除，時覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多。」意在教導僧人，不能忘記廟外處處有苦人。延伸至今日，黨政高官要注意外面受苦的人，否則基層反撲的浪潮是無法阻擋的。

台灣能否從國民美食的通膨中找到破局契機？答案仍有待未來揭曉。