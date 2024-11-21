勞動部爆發高官霸凌基層公務員輕生致死事件，引起舉國關注，卻因政府處理輕慢不當，導致輿論怒火愈燒愈旺，不但肇禍者分署長謝宜容遭免職、勞動部長何佩珊請辭，行政院長卓榮泰、賴總統也不得不出面向國人道歉。整個事件愈演愈烈，甚至被形容為當年洪仲丘事件的綠色翻版。

本案經披露之始，外界咸感震驚，但勞動部的調查報告遭外界痛批避重就輕，竟稱謝宜容「目的良善」。勞動部不但試圖掩蓋事實，還錯失關鍵的止血點，危機處理能力近乎弱智，反而更引爆社會公憤，後續政治效應難以逆料，逼得賴卓二人趕緊出手試圖化解。

目前謝宜容本人不但神隱，且其「道歉聲明」也未真正認錯，有關她後台甚硬的爭議更是甚囂塵上，整個事件的始末與翻騰完全凸顯在上者用人唯親唯私，政壇官場攀親帶故、官官相護的醜陋行狀。

過去蔡英文執政，英系、菊系人馬遍布官場，勢力盤根錯節，尾大不掉，這次謝宜容背後靠山就被傳是監察院長陳菊，所以才會這麼囂張。如今賴清德執政，台南幫賴系、屏東幫潘系人馬開始盤據各處，所以專業與資歷皆不足的陳世凱、何佩珊也可分任交通部長、勞動部長，至於接掌台灣金聯董座的呂政璋，不到3天就落荒而逃，就一點也不奇怪了。

自詡最擁抱勞工的民進黨，卻爆發重重自我打臉的勞權慘劇，若非此事可能進一步掀起綠營內部派系風暴，導致後年高雄市長初選的菊系整合問題，恐怕民進黨高層未必會那麼緊張。可見權力分配時大家都想做局內人，但這樁公務員之死事件，沒有人能是「菊外人」。

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