勞動部分署長謝宜容涉嫌霸凌部屬，導致吳姓公務員輕生案，在輿情爆炸閣揆與總統接續道歉後，謝宜容才發表道歉聲明，但仍強調吳員輕生與她的領導管理風格無關，且透過律師聲明撇清責任。因此謝宜容雖已被記2大過免職，迄今神隱真相未明、人民怒火更加一發不可收拾！

謝宜容背景到底有多硬，可以對部屬吹噓擁有政治勢力、搭直升機接任分署長？外界直指她就是菊系人馬，但案發迄今菊系逐一跳出來否認，監察院長陳菊心腹、前高雄市行政暨國際處長陳瓊華，四兩撥千斤強調「陳菊不認識」謝宜容；投入高雄市長選戰的前勞動部長許銘春雖也公開道歉，仍辯解謝宜容被傳成菊系，她也莫名其妙。

菊系全力切割，反而此地無銀三百兩。因許銘春擔任部長時，謝宜容是其部長辦公室祕書，跳過分署組長職務歷練，直接被拔擢為勞動力發展署北分署分署長，就是謝口中所搭的升官直升機，也是民進黨執政8年來，最典型的派系文化用人唯親，才會養成如此囂張跋扈的文官，可以在鬧出人命後仍官官相護、仗勢法律對公務員的保障，無所忌憚的神隱並發聲明反撲。

同樣靠派系蔭澤的勞動部長何佩珊，霸凌案發生17天無力處置，還搞出一個全民皆怒的「目的良善」行政調查報告，成了謝宜容的護身符，讓爭議更加擴大。何佩珊被立委輪流炮轟，除了哭泣自認成績不及格，反控文官體系有不曾想像的邪惡，但如果不是出身立院民進黨黨鞭柯建銘的辦公室主任，她何德何能出任監督全國勞權的部長一職？

何佩珊已向卓揆口頭請辭，但大家最關心的是勞動部怎會淪為「勞動地獄部」，以及吳員輕生真相何時大白？包括吳員輕生後，謝宜容是否有下令刻意營造送醫搶救假象以規避刑責？新北地檢署已分案追查是否涉及瀆職刑責，但謝從去年9月上任後，分署104人竟多達81人主動調職，這些申請調職者是否也同樣遭霸凌，卓揆也應一併查明。

謝宜容涉霸凌案有如官場現形記，最諷刺的是，理應捍衛勞動人權的勞動部竟淪為慣老闆、一個小小的分署長如土皇帝般作威作福，且部屬輕生後，勞動部還極盡能事掩蓋真相，直到民進黨新北市議員李宇翔揭發，全案才爆開。

更誇張的是案發後，何佩珊還想透過同黨立委施壓爆料議員，其中牽扯不同派系角力，在在證明原本穩固的文官體系已被民進黨派系文化介入摧殘，淪為政治酬庸工具，才導致公務員輕生悲劇。賴總統應痛定思痛，還給公務員中立文官體系，並下令查明真相，絕不是輕描淡寫「深切檢討是否有不合理的工時與態度」，就可杜絕公部門的「土皇帝」們！（作者為大學教師）

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