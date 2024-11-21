勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容涉嫌霸凌同仁致死案，勞動部在外界壓力下，終於做出記2大過免職的處分。就公務員行政究責的部分而言，這是最高處分，但此案已進入司法程序，新北地檢署21日主動發他字案，將謝宜容列為被告，調查此案是否有涉犯《刑法》部分，且預計將傳喚謝到案說明。

而此案涉及的政治層面，則仍在持續延燒中，其中，負責匡正公務員官箴的監察院最受矚目。除了外傳現任監察院長陳菊與相關當事人有一脈相承的派系連結，本屆監委王幼玲曾任勞動部勞動力發展署主任秘書，與這次出事的單位直接相關，因此監察院接下來會採取什麼樣的行動，也備受關切。

對此，監察院表示，依《監察法》第30條規定，正進行「函詢」階段，且已兩度發函，請勞動部就本案相關事證、行政調查報告移交監察院處理。令人好奇的是，為什麼監察院需要「兩度發函」？難道發一次函沒用，所以監察院只好再問一次嗎？果如此，那是誰給了勞動部這麼大的膽子，敢對堂堂御史大人置之不理？

外界屢傳謝宜容是前勞動部長許銘春所提拔，而許銘春素有「小花媽」之稱，當然是陳菊的人馬，因此，謝宜容被認為有菊系當靠山，外界才難以撼動。霸凌案爆發後，勞動部長何佩珊數度淚灑立法院、不斷道歉，最後請辭，但謝宜容的「聲明」竟姍姍來遲，連道歉都比閣揆甚至總統來得晚，還句句否認、要求媒體刪文等等，態度強勢囂張，可說是創下了公務體系的先例。

監察院和許銘春都企圖撇清陳菊與謝宜容之間的關聯，既然如此，請監察院不要只是函詢，應該主動直接指派人員進行調查；儘管謝宜容遭免職後，已不具公務人員身分，監察院的調查和處分最終未必能及於謝宜容本人，但她長期涉及職場不當管理甚至霸凌，勞動部相關主管的知情程度與處理方式是否適當，自然有必要追究。

賴政府的大法官已剝奪了立法委員的調查權，以致於這麼大的案子，國會使力有限。監察院任重道遠，千萬別像之前針對「超思案」，僅對農業部做了個不痛不癢的「糾正」，完全不具任何實質懲罰意義。面對鬧出人命的勞動部霸凌案，監察院是否還是輕輕放下？而勞動部會不會如農業部一樣，推說已進入司法程序而迴避監察院與立法院的調查和說明？大家都在看。

其實，外界盛傳，前勞動部政務次長王安邦在今年2月就曾約談謝宜容，但勞動部卻沒有紀錄，引發立委質疑勞動部吃案，何佩珊表示，將即刻重啟調查。不過，之前勞動部針對此案所提出的報告裡，充滿對謝宜容護航和轉移焦點，如此看來，勞動部「自己人調查自己人」根本意義不大。監察院、立法院和司法檢調應聯手進行深入調查，給枉死的吳姓公務人員一個交待，更要還給近40萬公務人員一個安全的工作環境。

當然，其中的關鍵就是賴清德的態度，因為這件事涉及到民進黨的「大姐頭」陳菊。陳菊在政壇勢力盤根錯節，但菊系人馬一再出事，早已引發眾怒。即使身為菊姐的「三八兄弟」，但賴清德這次還扛得住嗎？（作者為資深媒體人）

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