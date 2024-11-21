面對川普2.0的國際新戰略形勢，各國都積極準備因應方案。（圖／路透）

面對川普2.0的國際新戰略形勢，各國都積極準備因應方案。美國總統當選人川普提名的白宮國家安全顧問瓦爾茲曾指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大，即使中國解放軍數量超越美國，美國的軍事力量也必須準備好。反觀台灣，面對國際新形勢卻似乎尚未跟上腳步，走在戰略迷途中，令人憂心。

拜登在任期最後階段，日前批准烏克蘭使用美製長程「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）攻擊俄羅斯境內軍事目標，他雖未授權駐歐美軍升級戰備，此舉卻已為川普上台後的全球安全環境增添變數，形同將球拋回烏克蘭。儘管澤倫斯基不可能冒核戰風險放手一搏，但觀察目前歐洲的政治風向，不難看出川普有意將烏東地區作為停戰籌碼，換取普丁的信任。但若如此，美國對歐洲的誠信基礎將面對新的挑戰。

冷戰結束後，美國和西歐為防範俄羅斯繼承舊「蘇聯」包括戰略核武在內的大部分武裝力量，同時為制約俄羅斯在東歐的影響力，因此將北約東擴訂為基本戰略，不僅藉此框住歐洲地緣戰略格局，同時拉攏原《華沙公約》各國的反向加入，亦趁機輸出美製軍備至東歐，擴大美國在當地的政治影響力，也為其軍工複合體創造長遠利益。

至於美國在川普第一任期時代片面取消的《裁減中程彈道飛彈條約》（INF）間接被視為俄烏戰爭的伏筆。歐洲人較重視INF條約，因為它具有管控軍備的成效。1987年制訂的INF條約是第一次裁減整個美、蘇中程飛彈，在當時兩個主要核大國之間，強化了軍備控管的相互協調性，彼此降低風險並遏制核武競賽，成為創造區域安全性和透明度的範例，直到小布希時代規畫、歐巴馬時代著手的「歐洲飛彈軍備部署進程」（EPAA）屬於新美俄在歐洲對抗的後果，改寫30餘年來已經定型的歐洲安全架構。

俄羅斯在8年前將「伊斯坎德爾-M」中程飛彈部署在波羅的海邊境時，美國趁此藉口宣稱主動退出INF條約，實則美國在歐洲已部署全新的反飛彈單元，完成對俄圍堵的新技術與布局，其價值已經超越30年前的戰略緩衝作為。未來川普對這項決定的影響延伸，勢將展現在對應俄、中戰略的穩定上，顯然美國在川普2.0時代，和包括中共在內的核武大國如何達成軍備管控，撙節軍費支出，將成為其國家安全的戰略選項。

從珠海航展不難看出，中共將會持續強調「強軍」的宣傳力道，從日前大陸國家主席習近平視導華東火箭軍基地，展現「東風-26」飛彈的實況便可看出此一企圖。在APEC會場邊的「拜習會」上，習近平也對拜登明言對台灣的底線，何況平壤當局在獲得俄國新軍事技術後，也會持續以同樣議題威嚇美國。

但無論美國對中、俄，甚至北韓，都可能從外交和軍事層面強迫對手加入軍控談判，川普還可能向中、俄發出「雙邊軍控協議」的信號，作為INF取消之後和對手的協調管道。

反觀我國，美國眾議院特別委員會近日與智庫模擬中國犯台兵推，與會學者評估，兩岸衝突開始後，解放軍將包圍台灣，因此美國要到第4周才有可能進行海空馳援，台灣在這之前須靠自身兵力作戰。但現實是，以台灣目前的國防實力恐怕無法撐到3周之久。

台灣若欲達持久作戰的目的，必須具有強大的火力，並確實做好戰力保存並藏於「九地之下」，能承受對方的第一擊及後續的戰場阻絕作戰，才能夠發揮持久戰，還必須有充分後續的後勤補給及源源不斷的戰力補充，才能支撐1個月的作戰期程。

目前賴政府一味迎合美國政府，甚而妄想透過軍購的「保護費」換取美國保台的主張，但在國際安全環境牽一髮動全身的前提下，一再忽略大國的博弈原則，卻遲未擬妥與對岸溝通交流的新模式，無異是將國家安全戰略置於本末倒置的戰略瓶頸，國安團隊有必要盡快調整相關戰略。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學教授）