自去年以來，各界常議論大陸青年失業率（16～24歲）升高的問題，卻不太注意台灣自家青年失業率（15～24歲）的變化，事實上，我們的青年失業率於9月已升至11.88％，創近13個月最高，9月循季節變化該降而未降，不太尋常。

何以說9月青年失業率應該要降下來？原因如下：每年6～8月隨著15萬名大專畢業生走出校園，投入尋職行列，由於他們的身份從「非勞動力」轉為「勞動力」，因此，只要沒找到工作就會列入失業者，在僧多粥少之下，青年失業率應聲上揚，迨9月，該找到工作者陸續找到了，該回校園的也回校園了，失業率自然會降下來。這個自6月而升，迨9月而降的季節性變化，年年如此。

今年的情況有點反常，9月青年失業率該降而未降，15～24歲的青年失業率在8、9月分別是11.83％、11.88％，去年9月11.42％，非僅比上月高，也比去年同月高。值得注意的是，25～29歲的青年處境也是如此，該降而未降，這反映青年人的尋職難度愈來愈高。

尋職難度確實升高了，依主計總處的調查，今年8月青年失業者的平均失業周數為11周，9月升至13周，不只如此，25～29歲青年失業周數也升至23周，與往年相比，今年8～9月青年失業周數的變化更為顯著。

反觀大陸青年失業率，雖於8月升至18.8％，引起各方關注，9月已回降至17.6％，日前公布的10月數字續降至17.1％，大陸青年失業率雖高，但是隨著暑期結束而趨緩，符合季節性的規律，說明大陸失業情勢尚屬穩定。

當然，從絕對數字來看，台灣青年失業率不到12％，比大陸青年失業率17％來得低，壓力比大陸來得小。然而，過完暑假該降而不降，實屬異常。觀察歷年資料，9月青年失業率沒降下來只發生在少數經濟低迷的年代，上回出現9月失業率比8月高是在金融海嘯後期的2010年。換言之，今年的反常現象是14年來第一次，不容輕忽。

青年失業率升高果然是企業沒有釋出職缺嗎？未必，這些年企業不是一直喊缺工，理論上應該是有很多工作機會才是，那麼，何以一邊喊缺工，另一邊青年失業率卻扶搖直上？原因在於薪資，依據勞動部的資料，2023年曾遇有工作機會而未就業的青年人不少，其中有60％不願就業的原因是業者給的待遇不符期望，這樣看來，低薪不只是薪資問題，也是造成青年失業率升高的重要原因。

青年人薪水到底有多低？這些年政府不是年年調升基本工資嗎？沒錯，基本工資的調升是有些幫助，但依主計總處日前發布的薪資中位數可以發現，今年前三季未滿25歲者的月薪（經常性薪資）中位數只有2.8萬，這是中位數，同年齡層的青年裡還有半數連這個待遇都領不到，四年前的青年月薪中位數是2.5萬，五年來增加有限，我們還是要提醒，這是中位數，有半數青年人連這個待遇都拿不到。對此，官方一定會解釋，這當中有不少是部分工時者，然而，難道部份工時者就該分享這麼一點經濟成長的果實嗎？

尤有甚者，近五年（2020～2024）國內消費者物價漲幅高達10％，扣掉物價漲幅，青年月薪中位數五年來實質成長只有2％，相較於實質GDP五年來成長了15％，兩者有天壤之別，由此可知，低薪問題確實是青年失業率偏高的原因。

當我們熱衷於議論大陸青年失業率之際，十多年來少有人關心我們的青年失業、青年勞動參與情況，每年只是依樣畫葫蘆的討論基本工資，經過一翻討價還價然後得出一個調升冰冷的數字，從未徹底從青年教育、文化、理想、就業困難等各層面加以探討。由於漠視，我們的青年失業率究竟有多高？近來出現什麼變化，決策官員可能完全沒有概念，如此輕輕忽忽，缺乏熱情，正是內閣施政的危機。

我們籲請府院好好關注青年失業率，須知，不只對岸有青年失業問題，我們也有，失業不只是經濟來源的中斷，更是尊嚴與信心的打擊，對於剛踏出校園的學子們更是如此，當局應以臨深履薄的態度加以正視，歷來青年問題永遠是最重要的問題，輕忽不得。