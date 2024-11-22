賴清德11月16日出席青年論壇，學生詢問總統日常生活，賴清德逗趣地表示，外賓曾說笑指全世界最忙的可能是烏克蘭總統澤倫斯基，其次是台灣總統。但賴清德隨即澄清這只是個笑話。

此說雖然只是笑話，但外賓把賴清德與澤倫斯基相提並論，隱喻的涵義昭然若揭。不過賴清德卻比澤倫斯基高明一些。

澤倫斯基與賴清德都很忙。澤倫斯基忙著四處求援，賴清德則忙著四處滅火。向外求援必須放下身段，動之以情。然而能否如願卻不能操之在我。相對地，滅火之後應該就可以安然入睡。

針對勞動部涉職場霸凌導致員工輕生事件，賴清德20日在臉書發聲致歉，表示全案已送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代；也要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌。雖然沒有人相信賴清德能根本解決問題，但既然賴清德已經道歉，國人也不便再加以苛責。

澤倫斯基19日晚間接受《福斯新聞》專訪時刻意向川普團隊喊話，表示如果未來烏克蘭最主要靠山華府選擇停止提供資金與各種援助，烏克蘭必然將輸掉這場與俄羅斯之間，捍衛國土與國家主權的戰爭。澤倫斯基身為烏克蘭總統，卻公然直白地向美國求援，置國家尊嚴於何地？

雖然賴清德也必須仰賴美國的支持與保護，但只要持續花台灣人民自己的錢向美國軍購，就可以如願以償，同時顧全國家顏面。

更重要的是，澤倫斯基上任後，不顧勸阻與警告，一再觸怒俄羅斯，結果引來戰火。開戰兩年多以來，烏克蘭軍民死傷無數，大量難民流離失所。相對地，賴清德就任以來，雖然不斷觸怒中共，但北京卻沒有對台灣動武。相較之下，賴清德確實技高一籌。不過，俄烏戰爭爆發後，「今日烏克蘭，明日台灣」之說甚囂塵上。如果賴清德能夠讓世人不要把台灣與烏克蘭做類比，那才是真正的高明。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※