日前，主題為「美國大選後重塑中美關係的前景」的講座在香港大學舉辦，美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen A Orlins）作為主講人分享了他對此的見解。 香港大學校長張翔首先做了開場白，本場活動的主持人是香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成，現場聆聽的學生、學者、記者眾多，問答交流環節氣氛熱烈。

歐倫斯首先談到他對川普第二任期的希望。 歐倫斯表示，他一直是個樂觀主義者，總是希望事情朝著更好的方向前進。 當選總統川普應該更多地跳出對兩國關係的思維定勢，就國家安全的定義達成一致，允許美中互相更多的貿易投資，重新開放休斯頓的中國領事館和成都的美國領事館。 他也說，美中政府應該互相開放更多地兩國記者進行工作交流，學生之間的交流交往也應該增多。

歐倫斯擔心，中國在美國的投資和美國在中國的投資都在進一步下降，加上關稅之後，將走上一條脫鉤之路，這是非常可悲的。 他希望川普政府認識到，人民，特別是低收入的美國人和低收入的中國人為這種脫鉤付出了代價。

歐倫斯強調，需要向美國人民展示良好的美中關係對他們有益的一系列倡議，要改變敘事，表明建設性的美中關係是真正有好處的，這真的很難做到，不過美中兩國人與人之間的交流可以對此有所說明。 「當美中人民去過彼此的國家後，對彼此國家的態度會比沒去之前更積極。」 他說。

在談到關稅問題時，歐倫斯認為，川普的確會對中國加征更高的關稅，但他認為這個數位不會到達60%，但仍然是非常具有破壞性的，所以在未來兩個月的時間內，中國出口會有巨大增長， 因為每個人都會試圖在關稅生效之前將其產品輸入進美國。

李成還與歐倫斯一起進行了10個快問快答，歐倫斯一些風趣的回答引發在場觀眾共鳴。 特別是當李成問到「如果中美之間發生軍事衝突甚至戰爭，最有可能發生在哪裡時？ 歐倫斯秒答：美國和中國之間不會有軍事衝突。 這個回答使得在場聽眾們熱烈鼓掌。

歐倫斯，從2005年起一直擔任美中關係全國委員會會長，中文流利，是美國外交學會成員之一。 他1976年畢業於哈佛法學院，從1976年至1979年，歐倫斯就職於美國國務院法律顧問辦公室，在此期間， 他作為美方法律團隊成員參與推動美國同中國建立外交關係。 他長期致力於推動美中友好，今年3月27日，國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表，歐倫斯是其中之一。

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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