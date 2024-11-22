第五屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季於11月12日至16日在廈門舉辦。今年短片季匯集了來自陸港澳台四地以及海外的近50名華語青年電影創作者，用電影人的方式結交朋友，在5天的學習與交流時光中結下深厚的友情。此次參選的台灣作品《初聲》入選新翼年度推介短片，未來有機會孵化成長片，參加金雞影展。

活動期間舉辦金雞電影學堂、短片放映、映後分享、青年電影人互動交流等活動，為兩岸青年電影人搭建了與行業專家交流的平台。從知識產權保護到國際電影節策展，從國際知名影人陳哲藝分享課到陳凱歌對談羅伯特•澤米吉斯，活動聚焦青年創作者關切問題，為華語電影的全球化發展帶來新視野。

活动為兩岸青年電影人搭建與行業專家交流的平台。（主辦單位提供）

來自台灣的《金》、《馬來亞虎》、《道安講習》、《對面》4部影片參加了展映。在映後交流活動上，青年導演與觀眾進行了面對面的互動與對話，導演們在交流中分享了創作背後的靈感來源、拍攝中的挑戰，以及影片製作過程中的幕後趣聞。通過這些互動，觀眾不僅更深入地理解了短片的創作理念，也更全面地瞭解了青年電影人在有限資源下實現創意表達的努力與堅持。

青年導演與觀眾進行了面對面的互動與對話。（主辦單位提供）

青年導演與觀眾進行了面對面的互動與對話。（主辦單位提供）

青年導演與觀眾進行了面對面的互動與對話。（主辦單位提供）

同時兩岸青年電影人的作品在金雞電影市場做產業放映，讓青年電影人的作品直接面向產業嘉賓，促進青年電影人與產業的對接。活動還特別邀請去年入圍第四屆金雞短片季終評台灣短片《命中註定那頭鵝》的導演楊宥瑜到現場與青年導演分享從短片到長片的孵化過程，從金雞短片季到金雞影展的心路歷程。

台灣短片《命中註定那頭鵝》的導演楊宥瑜到現場與青年導演分享從短片到長片的孵化過程。（主辦單位提供）

11月15日晚的金雞華語電影巡禮星光熠熠，本屆短片季終評評審團主席黃曉明發表致辭，總結了本屆短片季共徵集1315部短片作品，其中來自台灣及合拍作品118部，對當代青年導演給予肯定和支持以及對華語電影未來的發展寄予深切期望。在終評評審張家魯、郭子健、張鈞甯、劉循子墨的見證下10部作品獲選為第五屆金雞青年短片季新翼年度推介短片，其中1部台灣作品《初聲》入選。

短片季終評評審團主席黃曉明發表致辭。（主辦單位提供）

在5天的時間裡，青年創作者們彼此交流創作心得，結下深厚的友情。用電影人的方式結交朋友，在電影節的氛圍中加深認同，增進了對不同地區文化背景和電影創作的瞭解，彼此學習借鑒，共同進步。港澳台地區的青年電影創作者們跨越地域界限，深入瞭解內地電影市場的活力與潛力，與內地影人之間的合作橋梁更加堅實，共同攜手探索華語電影敘事的新邊界。