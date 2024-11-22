川普再次入主華府，其貿易保護主義政策勢必會對全球貿易局勢投下新的變數。而台灣長年依賴出口驅動經濟增長，在全球貿易格局即將再次面臨劇烈波動的此刻，需要展現更為柔軟且具策略性的貿易姿態。

川普多次發言欲以課徵60％關稅的目標劍指大陸，就透露出未來美國對中國大陸貿易將採取更強硬的態度，勢必加劇美中貿易戰的緊張局勢。與此同時，世貿組織也提出呼籲，秘書長伊衛拉指出，貿易壁壘等貿易限制措施可能加劇供應短缺並推高通膨。伊衛拉表示：「G20經濟體必須努力維持市場開放與可預測性，讓貨物能夠自由順暢流通並消除不確定性，以激勵投資與創造就業。」

以中國大陸汽車產業為例，2024年前7個月，中國大陸車商在歐洲的乘用車銷售市場份額已從去年的12％增至17％。此外，中國大陸汽車出口量今年屢創新高，也顯示出其在全球市場的競爭力逐漸增強。且為因應歐盟最新通過的對中國大陸電動車課徵高達45.3%的進口關稅，中國大陸商務部建議電動車製造商重新評估其在歐洲的投資策略，特別是停止在贊成關稅的歐盟國家進行投資，這是對歐盟關稅政策的直接回應。

台灣目前主要透過「兩岸條例」、「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」、「大陸物品之輸入管理規定」等法規對中國大陸電動車等產品實施禁止進口制度。就汽車而言，整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從大陸進口，雖並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定，但經濟部與8家車廠簽屬「在地化供應鏈合作價值比率承諾書」契約書，未來國內車廠引進中國大陸汽車品牌都要「自製率達標」，逐年按15％、25％、35％零組件必須在台灣生產，已然對中國大陸電動車傾銷台灣地區建立了一定程度的保護，不過目前長安，比亞迪等車廠，都在全球各地建立車廠，並新創品牌向各地銷售，到時候也會以進口車稅率進口，完全沒有違法樣態，台灣政府該用什麼態度面對？

「進擊巨人」的高牆是為了保護渺小的人類，如果此類汽車進口台灣，政府以「一鍋端」方式拒絕進口，或課徵高稅率，會不會面對中國大陸的貿易反擊？20世紀的經濟發展史已經告訴我們，貿易自由化為世界人民帶來了鉅大優惠，而貿易壁壘則導致全球付出慘痛的代價。30年代美國曾認為，由於外國的工資和製造成本低，美國製造商無法成功地與外國製造商競爭，因此建立了史無前例的貿易壁壘。《斯姆特－霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act)試圖以高關稅保護美國國內製造商市場，但卻帶來災難性結果。美國的貿易夥伴隨即採取報復措施，最終導致世界貿易額下降了70%，數千萬人失業，加劇了經濟大蕭條，使國際政治關係趨於緊張，進而導致了第二次世界大戰。

而台灣禁止進口中國大陸產品的具體實施程序不公開不透明，相關受影響企業也缺乏參與機會和救濟管道。即使世貿組織秘書處報告多次對台灣相關措施表達關注，但政府也未修改措施；台灣目前對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，大陸也很有可能提出反制，諸如增加台灣農工產品進口關稅，或提起WTO爭端解決機制與程序等等。

回到中國大陸廠牌電動車進口的面向，台灣國產車的先天弱勢就是製造成本不夠低、市場不夠大，我們應該明白汽車產業不只是「汽車品牌」，還有製造汽車所需周邊零件與系統供應，這才是台灣的優勢所在。若是未來跟隨川普腳步以關稅壁壘阻擋中國大陸電動車進口，真正受損權益的，其實還是台灣的全體消費大眾。

（作者為執業律師、前北院法官）