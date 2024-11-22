國防預算下個月即將進入初審，最關鍵的一筆預算，就是2840億元的潛艦國造7艘後續艦預算，這是建軍史上最大一筆軍事投資案，立院國防委員會如何嚴格把關，替國人看緊荷包，頗受矚目。

上一週，國防部已到國防委員會進行國防預算專案報告，會議先機密後公開，但在公開詢答中，幾乎沒有立委質詢潛艦話題，料想不是沒有立委關切，而是都在機密會議中詢答。

後續艦預算計編列2840億元，全案計畫期程從2025至2038年，將籌建7艘，列為公開預算；其中，明年度僅編列20億元先期作業費。國防部長顧立雄曾表示，後續艦預算要等原型艦海鯤號通過泊港與海上等測試後才會動支。據悉，海鯤號預訂明年春進行海測(SAT)，明年11月前交艦。

然而，後續艦第一個年度，只編20億元闖關，國防部盤算自是「頭過身就過」，此舉雖彰顯賴政府支持潛艦國造的決心，但這筆天文數字的軍投案，若20億元審查過關，無論是否刪減或凍結若干金額，都是給了政府一張2820億元的空白支票，代表後續艦案正式通過。

今年國防委員會，除了民進黨立委王定宇，國民黨立委馬文君外，多是新科委員，將是第一次圍坐會議長桌審查預算，「功力」深淺，提案後面對軍方說明，如何接招，仍待觀察。

偏偏這次負責國防預算審查的會議主席，是經驗老道，多次任職國防召委的王定宇，議事攻防，在野黨未必是其對手。潛艦預算雖編列在公開部分，但機密性高，加上兩岸軍事情勢嚴峻，朝野支持國防自主有相當共識，而且意見太多，很容易被扣成「在地協力者」，也讓預算審查束手束腳。

7艘後續艦2840億元預算，第一年度的20億元，是可以有條件通過，但後續2820億元的跨年度預算，應該要求國防部重新編列，編列方式有兩種，一是比照對美採購66架F-16V戰機軍售案，武器與戰機預算分開編列；7艘潛艦與重型魚雷和相關武器，均分開編列，而不是綁在一起。否則，這個會期審查通過20億元預算，（無論最後是否刪減或凍結若干金額），2820億元預算便夾帶過關，將來一定「出事」。

另一方案是在2027年，兩個軍購特別預算結案後，將潛艦改列為特別預算，騰出預算額度給三軍新增的軍投案，執行中的一般預算改列特別預算，有前例可循；2021年，國防部編列海空戰力提升特別預算，其中，天弓三型飛彈全案748億元，自2015年開始執行，本來編一般預算，還有252億元待執行，隨即改列成特別預算。

總之，潛艦這筆天文數字預算，利益太大，要從頭到腳仔細審查，絕不能頭過身就過。