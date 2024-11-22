賴清德總統上任半年後總算敲定首次出訪行程，包括馬紹爾、吐瓦魯及帛琉。和前任蔡英文不同，2016年小英上任後，不到1個月就安排出訪巴拿馬、巴拉圭，「過境美國」自然是焦點，走訪東岸的邁阿密和西岸的洛杉磯，美國給足面子禮遇十足。賴上任後的外交首訪更是放眼美國，但顯然吃了閉門羹，在美國政權轉換、對中政策搖擺不定之際，賴只能再等等。

外交部22日對「過境美國」的說法是「相關過境安排還在規畫，不便透露」，低調程度無以復加。但外界都知，台灣12個邦交國抵不過1個美國，不管扁、馬、蔡，上任後的外交首訪必是「過境美國」，賴外交團隊不會不知，林佳龍因此7月就對外透露正審慎評估。為何要評估？因為總要美國的首肯。

果不其然，8月盛傳外交部已向美在台協會（AIT）遞交「過境美國」計畫，可想而知是重走去年8月以副總統身分訪巴拉圭的老路。當時外交圈甚至篤定地說，不會去南太（過境不了美國本土）、最慢9月出訪。但最終還是美國不埋單，只能去南太，也頂多去夏威夷或關島過過水。這一切正突顯了美國「疑賴論」還在。9月4日AIT處長谷立言說，期盼未來提供協助，話已至明。

確實，美國政權正轉換，川普對中政策未定調，此時不可能讓「台獨」攪局。即使去年以副總統身分過境，在邁阿密閉門見國會議員，回程不能在舊金山過夜，已低調到不行。現在是總統了，但曾公開喊話「走進白宮」，華府怎不嚇出一身冷汗？美國只好延長對賴「留校查看」，以免美中關係蒙上陰影。