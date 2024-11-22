樹大有枯枝，出現像謝宜容這樣的首長並不稀奇，稀奇的是謝宜容居然能在任1年8個月，要等到部屬輕生才被撤換。其實謝宜容的後台，並不在於菊系不菊系，而是賴政府本身就重用霸凌者。

2018年，當時的屏東縣政府發言人黃建嘉，為了要求屏縣府公務員配合輔選潘孟安，霸凌部屬「不喜歡被人家指使，就自己出去當老闆」、「這世界就是這麼不公平，不然要怎樣」、「我讓你不要休六日，讓你休你不想要的時間，我只要給你假就好，你管我給你哪一天，那是國家給我的權力喔」，「叫你們出個差，你們在那裏機機歪歪一大堆的。」

錄音檔被屏縣府公務員透過羅智強曝光後，黃建嘉緊急請辭，但選後直接回任屏縣府傳播處長，然後2020年轉任賴清德副總統辦公室的專門委員，2023年受賴清德任命民進黨副秘書長，2024選後再轉任中華電信子公司中華投資總經理至今。

因此霸凌真正的結構性原因，在於賴清德本身就重用霸凌者，自然風行草偃，上行下效。「黃建嘉模式」透露出，第一，民進黨官員之所以要霸凌部屬，是為了符合長官的政治或選舉需求。第二、賴清德團隊有情有義，風頭過後會讓霸凌者官復原職，飛黃騰達。有了黃建嘉這樣的前例，自然其他霸凌者肆無忌憚，而體制內的陳情、申訴也就毫無作用。

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