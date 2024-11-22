日本首相石破茂15日出訪南美祕魯首都利馬，與大陸國家主席習近平舉行會談。川普再任美國總統，川普2.0將使印太區域質變，日本憂心高舉「美國優先」大纛的川普將在駐日美軍費分攤及貿易帳上錙銖必較外，亦將打亂全球化下的經貿秩序。石破茂的對美外交須創造槓桿與川普討價還價，此動機驅動日本尋求日中關係改善。

石習會 改善日中關係

石破上台後旋即與大陸總理李強在寮國永珍出席東協與相關的領導人會議時進行雙邊會談，釋放改善日中關係的訊號，確認推進追求共同利益的「戰略互惠關係」，此原則在2008年寫入《中日聯合聲明》，成為日中外交政策的基礎，並為追求友好之具體象徵。

日本的對中戰略是維持「建設性且穩定的關係」，岸田文雄首相的外交對美傾斜，日中關係一度惡化，直至2023年11月在舊金山與習近平會面，此表述時隔6年得以恢復。時任外務大臣上川陽子在東京紀念《中日締結和平友好條約》45周年會議上強調，「開創日中關係新局面是日本外交最重要使命之一」。

日本逐漸將日中關係拉回常軌，石破更突出個人師承田中角榮首相，田中1972年9月實現日中關係正常化，中國視之為中日友好之推手，石破藉田中表態推動日中關係升溫，以防川普回朝在對美外交上受制於「美國優先」，損及日本的國家利益。相對於石破與即將卸任之美國總統拜登流於形式的10分鐘短暫會談，石破與習近平的會談從原定20分鐘延長至35分鐘，凸顯石破在祕魯意在「習石會」。

習近平在會談中指出「中日關係處於改善發展的關鍵時期」，表示中國願同日本「共同努力全面推進中日戰略互惠關係」。石破則表示，「將減少難題與尚未解決的問題，增加協作與合作。」石破表態將日中關係從「對立」轉向「合作」。為營造日中和解氣氛，雙方將積極解決因福島核廢水排海，衍生的中國禁止日本水產品進口問題。

石破在會談後表示，「習主席本人提及將達成的共識轉化為行動，此為十分重要的表態」，兩人決定將實施外長互訪及部長級的「日中高級別人文交流磋商機制」與「日中經濟高層對話」，藉頻繁溝通和往來，共同致力於減少難題與懸而未解的問題，全方位深化日中關係。石破化被動為主動，不斷向北京伸出橄欖枝，傳遞改善日中關係意願。

賴政府 別再自我催眠

川普重返白宮，全球貿易戰升溫，關稅保護主義或將阻斷全球化的進程，但日本大企業並不看淡日中經貿關係。在人工智慧（AI）、半導體及碳中和等領域，松下副社長本間哲朗認為，日中應成為強大的供應鏈夥伴。

面對中國的技術力，日本在避風險之餘，亦須抓機會，開拓中國市場，推升在創新領域的技術，而非與中國脫鉤斷鏈，創造擺脫日本結構性經濟衰退的條件，使日本國民感受到石破的「新資本主義」所言不虛，否則石破政權恐以「短命內閣」告終。

雖有許多布局傳統製造業的日企因工資成本上漲撤出中國市場，但在中國至今仍有3萬家日企，為數全球之最。日商艾爾斯半導體社長方永義認為，日本企業不應輕易撤離中國，中國作為消費市場，仍具巨大吸引力。對日本而言，一衣帶水的中國，不論從經貿或安全的視角，皆較與歐美的關係更為重要，日本不存在放棄中國巨大市場的選項。

石破首相在改善日中關係之餘，亦配合拜登利用美國民主黨執政的最後時間加固美日韓的戰略安全合作。拜登指「重大政治變化」來臨，期盼美日韓三國合作「永遠持續」，為此設立三邊合作祕書處，將對話機制實體化，不受領導人更迭影響，但此舉亦顯示川普上台後可能為同盟關係投入變數，石破須輔以外交避險操作，以為石破推進日中關係之動因所在。

日中關係不僅是兩國間的互動，其影響溢出雙邊的範圍，牽動兩岸及東北亞的戰略格局，日本重視台海和平與穩定不變，但賴政府莫再以「台灣有事說」自我催眠，須因應印太新戰略格局，揚棄台獨意識形態，將兩岸關係重新定位到「憲法一中」，師法石破為台灣應對「川普2.0」備妥方案。