川普競選期間主張對中國進口普遍課徵60％到100％關稅，當選後公布的國安團隊人選，果然展現強烈的反中氛圍，讓許多人對未來美中關係感到悲觀。民進黨一貫唱衰美中關係，對大陸抱著幸災樂禍的心態，認定川普將一舉打趴中共。

馬斯克的特殊地位

參議員盧比歐掌國務卿、眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問、福斯新聞主播赫格塞斯任國防部長，3人反中立場鮮明。內定接掌商務部並兼管美國貿易代表署的盧特尼克，出身華爾街金融家，雖堅定抗中，但反對普遍關稅原則，而把關稅視為談判籌碼。與川普素有私交的馬斯克，在大陸擁有龐大商業利益，也進入川普政府團隊，加上川普強烈的商人性格，未來美中關係其實挑戰與機遇並存，關鍵是如何與他交易？

川普記取第一任內與國安團隊重要成員決裂的錯誤，如今用人首重「忠誠」。盧比歐曾兩度被中共列入制裁名單，是毫無保留的「抗中挺台」派，曾形容美中競爭是「自由對抗暴政」。但他修正了對烏克蘭戰爭的立場，改向川普盡快結束戰爭的思維靠攏。他是否會向「交易式外交」妥協，要求台灣付保護費，需要再觀察。

關稅與反中將是川普政府首要任務，兩者之間又有連動關係，與北京關係密切的馬斯克進入川普權力核心，不但是「黑馬」，更是「異類」。馬斯克領導的「政府效率部」與國防外交雖無關聯，但以兩人的私交，馬斯克對川普決策將產生一定作用。

馬斯克被美國媒體封為「共同總統」（co-president），川普交接團隊對馬斯克過度干預甚為不滿，但川普顯然不以為意，還在馬斯克陪同下，赴德州參觀Space X的「星艦」發射活動。馬斯克和川普幾乎形影不離，時常現身佛羅里達州的海湖莊園，參與交接會議及川普與外國領袖的通話。

身為電動車大廠特斯拉與太空探索科技公司SpaceX執行長，馬斯克這位全球首富，熱衷於國際政治。據報導，他一直與俄羅斯總統普丁保持定期聯繫。在跨國企業紛紛撤離中國大陸之際，馬斯克在上海擁有特斯拉超級工廠、超級電池廠，是極少數能直通中共最高層官員的美國企業家。北京對馬斯克寄與厚望，希望他能成為美中之間的祕密管道，媒體形容他可能是「季辛吉第二」，能促成美中和解。

大陸維穩中美關係

目前尚難臆測馬斯克的角色與影響力，但以川普的強人特質與領導風格，非常需要馬斯克這類體制外、可信任的角色，穿針引線推動祕密政策，以馬斯克和川普與習近平的交情，確實有機會觸發美中關係的質變。馬斯克經常發出不利台灣的談話，民進黨政府多次與他隔空交火，雙方已無善意可言。

即使高關稅與貿易戰是川普抗中最重要工具，但必須面對第一任高關稅政策失敗的現實。6年前川普對外發動關稅戰，對內削減公司稅，但未能重組全球供應鏈，美國的工作機會與貿易赤字持續惡化，現在加上更嚴厲的高科技戰，並不保證策略必然奏效，甚至可能重演「傷敵一千，自損八百」兩敗俱傷的歷史。

面對川普2.0的潛在衝擊，國際社會期盼的是「穩定」，中共領導人習近平上周告訴拜登總統，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有改變，也是向川普傳達的訊息，希望雙邊關係維持可控。

在美國政權轉移空窗期，習近平利用出席亞太經合會（APEC）非正式領袖會議及「二十國集團」（G20）峰會場域，與世界主要國家領導人密集會談，一方面為大陸外交營造最有利局勢，更是針對川普可能帶來的變局未雨綢繆，也反映國際社會面對美中強權競爭，勉力維持中立的苦心。

「交易式外交」蘊涵妥協、交換；反觀民進黨逢中必反，唯一手段是全盤依賴美國，當川普對台政策趨於模糊，民進黨將進退失據，與其淪為被交易的籌碼，不如創造戰略機遇讓自己上檯面參與交易。