11月5日，美國大選揭曉，川普大勝後，緊接著圍繞推出其新政出現的一系列操作，導致中美關係出現有可能遭受衝擊的態勢。看到台媒報導說，台灣民進黨當局已按捺不住，有「彈冠相慶」，暗自得意之感。

本文認為，對川普新政，世界以及美國自身，都還處於觀察階段。現在得出「未來中美關係，必然處於逆境」的戰略判斷，為時尚早。

一、 世界正為美國政策的不確定性做準備。

目前的世界，正處在一個動盪、分化、變革加劇的時期。中美博弈、俄烏衝突、巴以衝突，導致國際局勢緊張。一方面，世界地緣政治格局發生重大變化，另一方面，世界輿論高度關注於如何將全球經濟，拉出衰退的泥潭。這些因素的疊加，使川普的新政以及中美關係的走向，備受關注。

出於前車之鑒，世界各國也在為迎接這個新總統及其新政所可能帶來的，美國政策的不確定性做準備。有忙於策劃、推演的，如討論川普的財政和貨幣政策、氣候變化，中美關係，美俄關係、正在進行的兩場戰爭，以及可能出現的其它新變數等。

有專家放言，儘管川普將受到美國政治制度固有的制衡，但川普「雄心勃勃」，加上共和黨擁有參眾兩院的優勢，以及美國最高法院九名大法官中，有六名是由共和黨總統任命，最高法院極有可能支援川普的政策議程。他們預言，川普新政將帶給世界翻天覆地的變化。川普將成為美國史上權力最大的總統。

也有人認為，川普宣佈將對華徵收60%的高額關稅，部分商品甚至高達100%到200%。美國將擴大對中國高科技公司的制裁。將受到美國制裁的1300多家中國民營企業，幾乎都是科技上處於領先地位的頭部企業，其創新能力走在世界前列。這種趨勢發展下去，中美關係「一定問題多多」，讓人「無法不對中美關係表示擔心」。

還有人指出，川普的貿易戰略，不僅是減稅、就業、重建美國製造業，還在於加強美國的軍事能力。相對於其他國家，尤其是對中國，施加更多壓力。認為「未來中美關係，將處於逆境」（CNN採訪用語）。

但也有直接對未來市場變化做出快速反應的。如近日歐盟議會代表團「起而行」，已經到達北京，重啟中歐貿易談判。

二、有意升級中美緊張關係？

川普政府有意升級與中國的緊張關係，川普團隊正試圖惡化中美關係，但苦於空間相對有限。這些爆炸性論點，與美國有線電視新聞網（CNN）的報導相關，也與「川普組閣」、任命「年輕人團隊」的現象相關。

最近，川普緊鑼密鼓地物色並宣佈自己新團隊的人選名單。川普新政「搭建班子」，當然有其考慮，不是單純針對中國。但從中美關係角度看，這些即將為川普的內外政策服務的團隊成員中，有些人士明顯具有強烈反華色彩，如因涉藏、涉疆問題，上了中國政府制裁名單，可能被任命為國務卿的盧比奧，以及多年來，言必指稱「中國威脅」，「十處打鑼九處在」，已被任命為總統國家安全事務助理的沃爾茲。不過，新政成員中也有在中國擁有實際投資利益的代表，如高科技界行業領袖人物馬斯克，被任命為新增的「政府效率部」（Department of Government）部長。

川普公佈新團隊供職人選名單，所產生的「吹風機效應」，顯而易見。有人指出，「在處理中美國關係方面，川普挑選出來的團隊成員，他們惡化中美關係的空間是有限的。因為他們並不能完全依照自己的價值觀行事。他們還強調，這些按其「忠誠度」被選出來的人，首先必須完全服從川普的個人意志。潛台詞是：中美關係的發展，將取決於」能否把握，以及是否準確地尋找到與川普交易的切入點「。相當於把川普當成了中美關係的「太上皇」。真是「無利不起早」。

CNN評論稱：川普選擇盧比奧擔任美國務卿，將發出一個明確的信號，那就是對中國來說，如何處理與盧比奧的關係，將成為中國政府與川普新政府的首個難題（盧比奧2020年曾經因為操作新疆和香港問題受到中國政府的制裁。沃爾茲曾告訴英國《金融時報》，中國對美國的利益構成了「生存威脅」）。

三、中美應尊重彼此核心利益和重大關切

對於中國來說，受中美關係發展的影響，是多方面的。但中國更加注重在中美之間建立負責任的大國關係，因為中美關係的影響，不僅是雙邊、多邊，而且是全球性的。這就是中國強調的，中美戰略關係的全球影響。

從中國方面看，中國的選擇是融入世界，不與美國為敵。至於川普的新政，無論其貼上什麼主義、什麼思想之類的標籤，中國都將從權衡利弊得失的角度處理。所謂」兵來將擋,水來土掩「，沒有解決不了的問題。關鍵是，美國不要有遏制和打壓中國的打算。

11月15日，中國駐美大使謝鋒在香港中美論壇開幕式上，以視像致辭方式發言，強調「中美衝突對抗的代價，誰都不可承受」。指出中美消除誤解誤判，就能「辦成事、辦好事、辦大事」。中美對抗，則將導致「大動盪、大分裂、大災難」（見新加坡《星島日報》和香港電台報導）。

謝鋒強調，中美應聚焦共同利益，而不是只關注分歧。本文理解，這是指明年初，川普將以行政命令，頒佈對中國進口商品徵稅的問題。據美國專家測算，2025 年，政府通過提高關稅，將使進口關稅增加4500億美元，但這將轉嫁到美國企業和家庭身上。短期內，為替代進口而增加美國國內生產，其可能性，微乎其微。其中，轉變貿易模式，特別是減少從中國的進口，是實質性的。但川普以激進的保護主義作為賭注，不太可能得到回報。預計美國通脹將上升、利率將上升、債務將上升。

四、「無故折騰」還是釋放戰略信號

中國不要與美國為敵。大國衝突的舊路，不能走。把世界分化為兩個經濟和貿易活動的系統，行不通。而川普及其團隊，針對中國，不僅「聲音大」，「動作也很多」。這是「無故折騰」中美關係，還是釋放戰略信號？是「討價還價」，「預設立場」，還是「什麼都不表示」？這個問題，只有美國清楚。

一個值得注意的現象是，在「川普大權獨攬」下，美國政體的制衡機制，將如何對其為所欲為的作風進行牽制，如何與其強悍政策所開出的籌碼，進行平衡，為什麼對這些順理成章的問題，美國高層精英，社交媒體、社會輿論，都不願觸及，不願挑破。難道說，他們也意識到，川普這是有意在全球形成一種輿論導向？

國際政治中，尤其是在中美關係中，應避免出現短視政策現象。眾所周知，如果方向錯了，效率越高，危害性也就越大。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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