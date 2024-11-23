有「大陸第一網紅」之稱的李子柒，於停更3年4個月之後回歸，11月12日發布新影片，風格清新依舊，點擊量驚人，微博有1.4億瀏覽量，YouTube觀看量破千萬。李子柒被美國《Wired》雜誌譽為「中國田園美學女王」，長期占據YouTube中文頻道訂閱量首位，如今訂閱量更是超過2050萬。其商業價值毋庸置疑，李子柒品牌2020年銷售額高達16億元人民幣。

內容行銷 台灣經驗豐富

李子柒之後，大陸數位行銷方式不斷發展，形成社群媒體、短視頻、長視頻、直播等多平台管道與行銷模式，「帶貨達人」李佳琦曾創造單日95億元人民幣的驚人銷量，2023年大陸網路廣告市場達7146.1億元人民幣規模。

李子柒的影片以田園生活為主，充滿「小清新」與「小確幸」，結合中華傳統技藝、工藝，將都市人想像中的田園生活具象化，與大陸發展較快的直播帶貨風格迥異，反而使其商業價值有了更多想像空間，帶出更多具文化價值的品牌，其網路國際影響力也有助於拓展海外市場。

從購物網站到自媒體行銷，再到現在的直播帶貨，大陸數位行銷方式層出不窮，但利用吸引人的內容為行銷手段，永遠不會改變，李子柒的成功之處在於潛心將內容行銷做到了完美。

對於內容行銷，台灣經驗豐富。2013年雲門舞集在池上舉辦藝術節，稻田中舞蹈的圖片登上《紐約時報》，帶旺了池上文旅，也使「池上米」品牌附加更多價值。「掌生穀粒」糧商號也是用優質的內容，打造出有影響力的農業品牌。這些都是平面媒體時代的經典行銷案例，代表台灣內容行銷的實力。這些案例若發生在數位行銷時代，效果將呈幾何級數成長。

台灣出現幾位新生代內容行銷主播，透過網路受到大陸年輕人喜愛，如「找蔬食traveggo」等，但仍需要經過市場的培育。數位行銷應借助多頻道網路（Multi-Channel Network，簡稱MCN）網路商業機制，如網紅孵化中心、網紅經紀公司等。

近年不少台青西進投身數位行銷，也有影視明星如張晨光、郝邵文、明道等，都曾在社交媒體平台或直播間帶貨。一些台灣特產，如南投特色茶、紅心芭樂、奶油釋迦等，受惠數位行銷而漸為大陸消費者熟知，但始終不溫不火，就是因為缺少MCN專業機構的策畫。

共同話題 兩岸電商交流

MCN通過專業的數據分析，能敏銳捕捉消費心理、社會情緒，既為品牌精準投放廣告，也精心孵化網紅。如李子柒的視頻從無主題田園生活，到有主題且風格穩定的規律輸出，再到獲得文化價值、商業價值、公共價值的多重成功，都離不開MCN強大團隊的支持。大陸近年數位行銷快速發展，除了眾多直播主的創意之外，更得益於MCN機構的井噴式增長。

不久前，大陸網友好奇林心如和林志穎為何吃同款蛋糕，台灣老字號紅葉蛋糕一夕間在大陸出名。不過紅葉蛋糕目前在大陸僅在福州開店，不少大陸食客專赴福州打卡，甚至有人在大陸二手平台閑魚開啟代購業務，將紅葉蛋糕發往大陸各地。紅葉蛋糕總部也適時在小紅書開通帳號，若能抓住機會，紅葉蛋糕可能成為下一個紅遍大陸的台灣品牌。

近年兩岸電商相互影響日漸顯著。源於大陸的「雙十一」購物節，已成為台灣消費熱。對台灣中小企業來說，透過數位行銷、電子商務開拓大陸市場，應是成本最低、效果最好的選擇。

李子柒的成功，紅葉蛋糕的翻紅，在在顯示大陸市場的生機與活力，台灣從來不缺好故事，也有許多好產品，數位行銷之餘，更創造兩岸民間共同生活話題，拉近兩岸人民的心靈距離。打通兩岸電商目前面臨的物流障礙、貿易壁壘，為台企爭取更多的市場空間，是兩岸官方應該做的事。