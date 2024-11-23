勞動部霸凌案發生後，台灣政壇出現兩個鬼故事。第一個是國民黨主席朱立倫說，現在就等監察院準備如何處理公務員遭霸凌；第二個是聲稱「早就聽聞謝宜容鬼故事」的民進黨立委洪申翰，即將接手勞動部長。雖然兩個故事仍未完待續，但請鬼拿藥單的結果注定都是悲劇收場。

國民黨的前任主席叫「吳主席」，現任主席則號稱「無主席」。這麼說肯定會有人跳腳，嚷嚷明明有朱主席，何來無主席？只是，大選後的國民黨在民生重大法案缺乏鮮明的角色，每每遇到民進黨政府的貪贓枉法，更是千篇一律只會呼叫檢調查辦。

如今，面對全國輿論憤慨的勞動部霸凌案，先是有國民黨立委廖偉翔在質詢台替幫凶之一的何佩珊緩頰：「我想部長的壓力真的很大」，貼心要求質詢暫停；接著，朱立倫在中常會又裁示，「我等著看監察院要怎麼處理」。身為最大在野黨，在重大議題上只有軟弱的態度、模糊的立場、孱弱的呼籲，要說這個黨還有主席，難不成是講給鬼聽？

就因國民黨天天請鬼拿藥單，因此，身為鬼王的民進黨才會肆無忌憚，即便霸凌案鬧出人命，依然是「道歉不認錯」，否則，又怎會找來日前自稱「早就聽聞謝宜容鬼故事」的洪申翰接掌勞動部？

勇敢不是不害怕，而是雙膝顫抖也要往前走。對霸凌案左耳進右耳出、應作為而不作為的洪申翰，與為此請辭的前部長何佩珊有何不同？讓助長霸凌孳生的人來解決霸凌，這種鬼故事還真是快把公務員們嚇破膽。

從「國民黨無主席」到「洪申翰當勞動部長」，兩個鬼故事主角雖不同，但所作所為都一樣，他們都是平庸的邪惡。

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