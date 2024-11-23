生命誠可貴，即使不是佛家，也不忍心看到生命被凌虐及遭受各種苦痛。2、30年前，倒提活體雞鴨，已被視為虐待動物需受罰；近來世界各國均強調人道畜牧，飼養的動物都要享有合宜的空間，甚至整群野放於草地。至於屠宰牲畜，更普遍採用人道處理，要先電昏，在無意識、無掙扎下宰殺。

人民比之動物，豈不更加可貴？對動物如此，對人更當如此。孟子有言「有不忍人之心，斯有不忍人之政矣」，因為有不忍看到人民受苦的執政者，才有不忍人民受苦的政府。

讓人最不忍的，就是對於嬰幼兒及少年。越戰時被燒夷彈波及，赤身哭喊奔跑的越南女童；溺斃趴臥在土耳其海灘上的庫德族小男孩；揹著受傷的妹妹赤腳走2公里，只為尋求醫療救治的迦薩女童，都讓全世界揪心淚下。

在越戰期間，一隊身心受到煎熬的美軍，進到南越的美萊村，將一村老小包括嬰兒屠殺殆盡，甚至輪姦婦女，引起全球譴責及美國國內的反戰運動。為方便剿殺越共，美軍在越南廣泛使用8千萬公升落葉劑，使得好幾代的越南人罹患癌症。又在越南、寮國、緬甸投下及埋下不可計數的地雷，造成無數當地居民失去生命及腳手。

種種作為，說明越共固然殘暴，美國卻猶有過之，打著捍衛民主自由的旗號，凌虐多少生命，包括美軍自己近50萬名的傷亡。美國從建國對付印地安人開始一路殺戮，除了二戰是日本先攻擊美國，其餘都是美國假借民主、自由、人權，攻擊其他國家。

最可笑的是CIA發現幾袋洗衣粉，就說伊拉克海珊擁有大規模殺傷武器；美軍殺了海珊，也沒有為伊拉克建立民主國，人民至今仍痛苦不堪。進攻阿富汗更是莫名其妙，結果是塔利班掌握政權，婦女仍然不能受教育，美國傷人害己，可是個邪惡國家。

此次美國大選，川普利用話術「假裝站在不忍人這邊」，但他的政策將導致馬斯克更有錢、貧富差異更嚴重、零元採購更盛行，他哪有不忍人民的痛苦之心？

不忍人的政權所在多有，愈來愈多國家認為美國是邪惡帝國，禍害全球，詳情可參考關中的書：《美國霸權的衰退和墮落》，AIT處長谷立言不妨出來公開辯論一下。美國多次被國際刑事法庭判定違反人類罪，但強權就是真理，美國從來不加理會。不少國家認為美國就是帝國主義國家，雖然這些譴責美國的國家，也有不少是邪惡的極權國家。

回頭看台灣，本應照顧勞工的勞動部，竟傳出分署長霸凌員工，導致其輕生。據媒體報導，該名員工早上5點上班，下午要依時刷退，再回去上班到9點。該分署長沒有不忍人之心，全民就不忍她，甚且殃及勞動部長辭職，行政院長及總統道歉。

那麼，總統及執政的民進黨有不忍人之心嗎？近十年來青少年自殺自殘以倍數成長，年輕人低薪、長時工作，需兼第二份工作，仍買不起房；全民不婚、不生、不養、不活。今年4月，主計總處發布國富統計報告，民國110年最富裕的20％家庭，與財富資產最少的20％家庭，兩族群擁有資產差距高達66.9倍，明顯比前一次民國80年統計的16.8倍大很多，貧富差距來到有史以來最大。相對剝奪感下，國人多有怨懟，捷運上任意殺人，被超車或被按喇叭便打成一團，全民怨氣沖天。

賴清德以4成得票爽當總統，權力沖天，又不能罷免他。如果他繼續領導著一竿心中沒有人民的官員，人民也可以心中沒他。現在賴卓體制的民調已經進入死亡交叉，是該好好體會什麼是「不忍人之心」的時候了。

（作者為前衛生署長）

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