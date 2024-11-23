最近一中原則的話題又熱鬧起來，綠營正在熱火朝天的駁斥大陸官方新聞稿，甚至還替新加坡政府來「闢謠」，那就有必要對這一問題作一番文字考據。

原則和政策分別代表的含義不同，前者側重於抽象概念，用以指導政府的戰略、方針和政策，換言之，政策才是政府執行層面可以實施的具體內容。所以，各國政府在官方文書中使用「一中政策」一詞並無問題，這才能體現各國政府的主體性。但站在中國大陸一方來看，一個中國是核心利益和基本原則，是與各國建交的基礎，也是衡量各國對中態度的標尺，因此更側重於用一中原則來形容。最近大陸外交部接連要求歐盟、加拿大等國務必恪守一中原則，其表述邏輯也是建立在此基礎上，而這並不等於大陸一定要求這些國家必須使用這一表述。

另外，對大陸而言，一中原則經過歷史的沉澱也已形成清晰而具體的內容，那就是學界總結的一中三段論，即「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。」接下來真正的問題就在於，各國政府所奉行的一中政策，跟大陸的一中原則是否相同，以及有多大區別。

新加坡學者莊嘉穎在去年發表過一篇文章就專門梳理了各國政府有關一中政策的表述，總結出九種表述方式。第一種就是全盤接受大陸的說法，總計有51個國家。第二種有9個國家，是承認（acknowledge）台灣是中國一部分的主張（claim），第三種是16個國家，用詞是注意到（take note of），第四種有4個國家用理解和尊重（understand & respect）來表述，第五種只有俄羅斯，是尊重並支持（respect & support），還有兩個國家亦即第六種，只用尊重（respect）來表述，第七種是美國的表述，其用詞跟第二種類似都是用承認（acknowledge），不過美國承認的是中國立場（position）而不是其他國家所使用的主張（claim）一詞，第八種有41個國家，只提及PRC是中國唯一合法政府，但未對台灣有所著墨，第九種更有意思，既沒有承認PRC的唯一地位，也不提台灣歸屬，總計有27個國家。

這次陷入爭議的新加坡恰好就是第九種，新加坡與大陸的建交公報只是簡單說明雙方要互設大使館，再無其他內容。但是，這並不等於這類國家在一中問題上不選邊站隊，實際上，在後續高層互訪所發布的聯合公報或聲明中，大陸通常都會要求各國對一中原則專做確認。就以新加坡為例，2000年時任總理吳作棟會見江澤民，吳作棟就表示，台灣是中國的一個省，台灣問題是中國的內部事務，新加坡政府將繼續堅持一個中國政策。會後兩國發表的《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關於雙邊合作的聯合聲明》是正式法律文書，其中就載明新加坡對一中三段論的三處表述皆使用承認（recognize）一詞，可謂最為清晰無誤的表述方式。

換言之，無論新加坡將之稱為一中原則還是一中政策，其內容都跟大陸所主張的一中三段論毫無二致。這次新加坡總理黃循財更是直接闡明新加坡反對（oppose）台獨，其態度比只肯說「不支持台獨」的拜登要更加清楚明確。所以，與其糾結於原則和政策的詞彙差異，不如看看其內容細節，就知道相應國家的態度，其實沒有多少炒作的模糊空間。