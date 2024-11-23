勞動部勞動力發展署的吳姓公務員，因不堪霸凌，在辦公室自縊，雖然總統發文、閣揆鞠躬道歉、勞動部長何佩珊請辭獲准，始作俑者謝宜容分署長也發出7分鐘的道歉影片，但新聞熱度並沒有降溫停損，因為這個霸凌案已激起全民公憤，不論是在哪個場域，不論老少，多多少少都會經歷過強凌弱、眾暴寡的遭遇，對於吳男的處境多能感同身受。而在事件後傳出謝宜容任內已有81位部屬不惜降調或退休求去，甚至在吳男尋短後還傳出坐輪椅移出、臉部未覆蓋白布、通靈者說他很安詳等光怪陸離的說法，謝宜容的囂張跋扈是民怨眾怒之所在。

到底謝宜容只是領導風格特殊、情緒控管失當的個案，還是有太多關係、裙帶、派系、後台？被不次拔擢的謝宜容們，沒有經過應有的歷練，就急於被安排至下個更高的職位，所以急於表現，只想做好向上的人際管理，不在意向下管理時的凸槌。反正，只要長官眼中有關愛，所有的作為都是「目的良善」，都是情有可原。

此事最荒謬之處在於，主管勞動人權的勞動部發生這麼嚴重的職場霸凌事件，而且早就四處陳情、求救，謝宜容的長官們居然還繼續無視、無感；所謂的調查，也只是虛應故事，百般迴護！

或許，如果只有一個謝宜容，我們也會以管理學的彼得定律，鍘了不能勝任的何佩珊和謝宜容就可以了，但真是如此而已嗎？

這幾天「謝宜容們」的檢舉影音資料傾巢而出。他們有人是司長、館長、高官，斯文掃地，但是，我知道在上下階級嚴明的軍警消機關，假借風紀管理或領導統御的職場霸凌更嚴重。

連日來的政論節目，名嘴們對於謝宜容深夜、凌晨、假日發訊息給部屬，要求立即回覆收悉，或是吳男每天工作長達十幾小時卻必須打假卡而感到不可思議。但對於台灣的十萬警消而言，這些都是日常：長官的咆哮、震怒，以責任制為名的全時控管，為了配合勤修新制打假卡，都比勞發署北分署嚴重百倍、千倍，基層的警消移民海巡已經是被大法官認證過最血汗的公務員，健康權也一直被侵害。

今年迄今，已有11名警察自盡，但是這麼多警察的死諫，有為組織帶來什麼改變嗎？警察機關不只有謝宜容們、作威作福的土皇帝，還有更多也想獲得不次拔擢的長官們，正在把警察當成雜役驅使。

死了一個公務員之後，反霸凌的勞動人權被重視了。長年被血汗剝削的基層警消還要犧牲多少人才能帶來改變？保障他們的合法權益，請支持警消組工會！

（作者為警察及眷屬關懷協會理事長）