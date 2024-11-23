美國下任總統川普提名的司法部長人選蓋茨，涉及未成年性交易、毒品、受賄，在聯邦眾議員任內遭眾議院調查。依人事任命程序，蓋茨上任司法部長前還需受參議院調查，並出席司法委員會的聽證會作證，民主黨參議員對此磨刀霍霍。蓋茨21日宣布，為避免川普政權交接團隊受自己的影響，退出司法部長提名。

美國國會的聽證調查制度，讓有問題的官員必須接受徹底調查、如實交待，蓋茨知難而退。我們的國會聽證調查權在哪裡？被昧著良心護航民進黨的大法官給沒收了！

吳姓公務員遭霸凌輕生，勞動部花了兩周交出的調查報告，不僅未追究相關責任，還將分署長謝宜容的霸凌行為解釋為「目的良善」，指其管理方式「非同仁離開的直接原因」。

一位年輕公務員之死震驚社會，官方的調查報告竟是官官相護，調查小組多數人與謝宜容有直接利害關係，把死者輕生的原因導向為無法承受工作壓力，只為替謝宜容開脫。

事件爆發後，謝宜容神隱不現身，勞動部長何佩珊在立法院受朝野立委輪番質詢，對真相說不出個所以然來。直到何佩珊請辭，行政院長卓榮泰、賴清德總統相繼道歉，謝宜容才丟出個影片向社會大眾表達歉意。

霸凌事件正凸顯國會聽證調查制度的必要性，這麼離譜的事若發生在美國、加拿大或任何民主國家，他們的國會將舉行聽證調查，把當事人、關係人傳來問個清楚，將真相公諸於世。但謝宜容卻不需要面對這些，因為她不僅有民進黨的派系做靠山，還有大法官當她的大靠山。

大法官釋憲已拔光立法院聽證調查的虎牙，即使召開聽證會，但若謝宜容拒絕出席，或行使緘默權拒絕發言，甚至公開說謊，因為大法官已宣告相關罰責違憲，立法院也對她莫可奈何。

卓榮泰說，霸凌事件必須給國人真相，全案已移送檢調調查追究責任，要給家屬公道。他應該去看看，11年前發生洪仲丘案時民進黨是怎麼說的？當時軍事檢察官啟動調查，民進黨主席蘇貞昌痛批政府根本不想交代、不給真相；民進黨立院黨團質疑軍檢公信力，要求「必須讓國會介入監督，調查真相」，立法院應成立「軍中人權調閱委員會」，徹查所有軍中冤案。

司法調查緩不濟急，行政調查上下交相賊，國會聽證調查又被繳械。大法官成為惡霸的靠山，憲法法庭變成民進黨掩蓋真相的黑布，這些大法官，對不起台灣的民主！

（作者為立法委員）