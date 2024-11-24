本月份在南美有兩場重量級的國際峰會，先後分別是在秘魯舉行的亞太經濟合作會議(APEC)，及由巴西主辦的20國集團峰會(G20)，與以往不同的是，中共國家主席習近平是所有目光的焦點，「一帶一路」倡議成為大陸多邊合作主義的成績單，與主張單邊保護主義的候任總統川普，形成強烈的對比，所以有國外研究機構認為拉美將是中美下個衝突點。

美國向來視拉美為後院，不容也不可能有外國勢力介入，如此獨斷的心態也造成前者長期忽視後者整體發展之所需。上世紀中期的古巴革命及尼加拉瓜革命，美國並未反省自己不當的政策，反而變本加厲打壓各國的反美運動。

冷戰後，美國成為國際單極獨強的國家，更認為拉美是一個雜草叢生的後院，無需太過理會。孰知，大陸經濟快速發展，國際份量日益加重，繼耕耘非洲之後，將目標轉向物產豐饒的拉美，開始對該區域的天然資源有計畫的收購、投資、合資或融資開發，同時大舉投標各國的基礎建設，藉由建設所需的探勘更進一步了解不同地表下蘊藏的礦脈。大陸在拉美投資的目的，是為了確保國內糧食供應的穩定，發展所需原物料來源的多樣性。

本世紀初，美國並未察覺大陸正在深耕拉美，其南方司令部每年給國會的戰略報告，僅幾句話帶過有關大陸的活動。2010年美國才逐漸感受到壓力，當一帶一路延伸至拉美，美國已拱手讓出後院的優勢。這次習近平藉由出席APEC的機會，與秘魯總統博魯阿爾特透過視訊，共同主持錢凱深水港開港儀式，該港是一帶一路計畫之一，由中國遠洋海運集團投資35億美元開發，於2019年動工，是南美洲至今唯一的深水港，啟用後可成為南美洲與亞洲交通的樞紐，總吞吐量為100萬個標準貨櫃箱。

西方國家原先質疑中國能在疫情中完成此工程，時至今年中才驚覺事態嚴重，前南方司令部司令李察遜(女士)表示，因北京可能利用該港從事軍事用途，於是脅迫秘魯不得進行後續的工程，秘魯虛與委蛇，暗度陳倉，錢凱港得以如期完成第一期工程，正好給予北京大肆宣傳一帶一路倡議的機會。

此外，大陸也在研擬一條長達3755公里，從巴西通過玻利維亞直通錢凱港的運輸鐵路，作為將內陸物資外運的基礎，後續以網狀方式延伸到周邊國家。之前，外界認為巴西不看好一帶一路所以不參加，但從上述的鐵路建設已說明巴西的態度。G20峰會後，習近平對巴西進行國事訪問，雙方達成將一帶一路與巴西戰略發展對接，可視為是沉默加入。巴西不直接加入一帶一路的理由是，想成為聯合國安理會常任理事國須美國同意，巴西欲成為全球南方的發言人需保有自主性，所以表面上對一帶一路保持距離，但接受實質好處是對巴西最有利。

大陸近來國內經濟不振，但不代表對外發展也會放緩腳步，反而可能更積極向外找機會。習近平在錢凱港啟用儀式上稱秘魯是鄰居，事實上拉美已是大陸的鄰居，恐影響我友邦巴拉圭對一帶一路的經濟考量，最終恐損及台巴邦交。

（作者為致理科技大學副教授）

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