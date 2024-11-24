早年寫推薦信函多用直式八行的信紙，毛筆書寫，稱為「八行書」。找工作、升遷或其他各事，如能獲有力人士寫八行書，那就容易心想事成。

但升斗小民到哪裡去找貴人呢？最後得利的，當然是那些有背景的人。這雖然違背公平正義，但大家在認命的情況下，也都習以為常。

找人寫八行書

然而，不公不義終究是違反人類共同理想與期盼的。政府在這方面有不錯的進步，從升學到在政府任職，概經考試公平競爭。現連機關最基層的用人，包括工友在內，也都有類似考試的公平競爭規則，八行書早已不存在了，許多窮人家子弟，透過不同考試的公平競爭，得以出人頭地。

升遷關說令人反感

先父與家母小時候因家貧，都沒有唸過小學，父親只得在軍中謀一小職，母親靠養幾隻雞貼補家用，將我們兄妹三人都扶養到大學畢業，有個兒子居然當上了部長、院長。這在八行書時代，是想都不敢想，夢也不敢夢的事。

但是機關裡的升遷，有力人士的關說，仍有相當作用。 我在擔任財政部長時，對人事關說非常注意，絕對禁止。

有次某局長退休，二位副局長都不是理想的局長人選，但外找又不易，後來決定升其中一位為局長。但這位副局長偏偏先找了立法院的大老來關說。這位大老在電話裡威脅我說，若不升這位副局長為局長，將來財政部的案子來立法院，大家走著瞧好了。

這種威脅式的升遷關說，令人十分反感。因此我將這位副局長調升局長的案子立刻壓下來，不升了，而另覓他人為局長。

這位副局長到手的局長跑了，真的是煮熟的鴨子飛了。是找人關說付出的代價，算他倒楣。

用投票解決關說問題

我為什麼要這麼做？因為若不這樣做，他們會認為關說成功，將來這位局長的工作，會大大受那位立法院大老所左右。因為他是恩人，雖然實際上本來就是要升他為局長的，而不是因關說而升的，但是他們會認為是關說成功，因而沾沾自喜。

若要人不知，除非己莫為。關說成功的聲音傳出去後，財政部同仁的反應會是什麼？他們會認為，部長講不准關說是假的，只要找到夠力量的人，關說還是有用的。這樣將來同仁碰到升遷調動時，就會想找大牌人士關說，沒有大牌後台的同仁，做得要死，也不能升遷，同仁的工作士氣，一定會大受打擊。

另外有位局長高升了，也有兩位副局長在競爭這個位置，其中一位副局長能力較強，所以我打算升他為局長，可是他沒有信心，也去找了有力人士來關說。

這要怎麼辦呢？

如果不升他，他是個人才，可惜了。升了他，他們又會以為是關說成功，前面講的那些後遺症，同樣都會出現。

所以我就到該局去視察，會報時該局各單位主管都參加了。我說：「你們局長出缺，兩位副局長都很優秀，不知升哪一位好，現在我們來做個民意調查，大家無記名投票，開票後，誰的票高，就升誰為局長。」

工作人員立刻準備選票，在場的單位主管及工作人員，包括倒茶的工友，都可以投票。最後那位能力較強而找人關說的副局長，果然得票很高，升為局長。我這樣做就是告訴大家，他升局長不是來自關說。

升遷一定要公正客觀

幹公務員的都知道，每當機關公布考績或人事升遷案時，總是會出現許多抱怨，不是哀嘆自己沒有背景，就是說別人有後台。

所以政府機構的升遷一定要公正客觀，有本事肯賣命的，一定要獲拔擢。旁門左道，找人關說，絕對封殺。當同仁都瞭解於此後，大家都會努力工作，士氣高昂，這個機關才會是有效率的好機關。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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