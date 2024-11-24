川普邀請一向反中的盧比歐（Rubio）為國務卿，以及瓦爾茲（Waltz）為國家安全顧問，值得憂慮嗎？

在談這個問題之前，首先值得回顧一下，在拜登成為美國總統這4年當中，美國國務卿及國家安全顧問所扮演的角色是什麼？在美國過去4年中，外交方面幾乎沒有什麼出色的表現。例如在俄烏戰爭期間，美俄之間除了軍事之外幾乎完全沒有外交的接觸。在中東，以色列同巴勒斯坦的迦薩戰爭當中，儘管美國的國務卿去了以色列幾十次，但效果完全沒有。

就是在中美之間的外交上，也是乏善可陳，例如中國就一再對美國表示，不管美國國務卿去了中國多少次，結果所談的跟美國的行為完全不一致（說一套做一套），也就是說，沒有什麼好談的，簡言之，美國在過去4年，外交上面沒有作為。

第2點值得注意的就是盧比歐以及瓦爾茲兩人都不是職業外交家，所以算是生手（過去對華的言論，都是因為身為民意代表，可以亂講話，不負責任，以後的身分就不同了）。更必須注意到的是，在川普2.0上任之後，他重要的任務（Agenda）之一，就要把美國政府裡面的Deep State（建制派）剷除掉，而這些建制派最多的就是在國務院、國防部及情報機構裡面。

在這個前提之下，盧比歐一定會把一些建制派的職業外交家開除掉。於是在國務院裡面會缺乏許多資深的職業外交家。相信盧比歐一定會花很多時間來吸納人才，重建國務院，並且他自己也要學習許多外交的知識。

第3點就是今日世界大國，如俄羅斯的拉夫羅夫以及中國的王毅，在外交方面都是經驗豐富的高手，並且他們也有非常強的班底，所以對付美國的新手應該不會有太大的問題。

第4點就是川普政府2.0版組織的特色。川普對於這一期政府官員的任用，最重要的要求就是對他本人的忠誠度，未來中美關係決策，多半會掌握在川普以及他親信智囊圈的手中。如副總統范斯及馬斯克（如果他有本領跟川普的關係保持下去的話）。盧比歐以及瓦爾茲由於他們的外交經驗不夠，多半是執行者。

當今美國在處理國際外交方面的困難程度非常大，例如俄烏戰爭、以色列同巴勒斯坦的迦薩戰爭、伊朗問題、北朝鮮問題，都非常棘手，而最大的挑戰是如何面對俄羅斯以及中國？況且在這段時間，俄羅斯以及中國，已經對未來美國的川普政權，做了各方面的準備，這使美國更難應付。

根據上面幾點分析，我個人覺得對於盧比歐以及瓦爾茲的任命沒有必要過分的憂慮。在過去4年中，美國的國家安全顧問蘇利文直到今年8月份才首次訪問中國，作為大國的中國有能力來應付各種挑戰並作好萬全的準備。川普上任之後，以再次讓美國偉大為優先，在外交方面也許跟過去4年相同，沒有什麼突破，反過來說，中國也不可能期望他挑選一個親中的人士，來擔任美國的外交主要官員。

川普當選沒有改變美式民主的金權體制本質

一件不可否認的事實就是，2020年拜登當選美國總統後，美國政局幾乎完全被後面的魔手控制。至於誰是魔手的說法有很多，有人說是軍工集團，有人說是華爾街，其實他們都是非常有錢的金權。不幸，當拜登的民主黨主政之後，美國發生了幾個現象，例如是毒品合法化、零元購搶劫合法化、非法移民合法化、性別隨意化，等等現象。於是有部分的金權，開始策畫下一任總統及其政治體系的方向。

首先是從億萬富翁彼得•泰爾（Billionaire Peter Thiel）（$12B）談起，2011年他在耶魯大學法學院發現JD Vance（范斯）。當時范斯是法學院學生，從范斯出身的背景（Hillbilly 鄉巴佬），到他經歷過海軍陸戰隊並去過前線，一直到成為耶魯法學院的高材生，這些因素都成為值得培養他，成為下一代的政治人物。之後泰爾就成為范斯的導師（mentor）。於2015年泰爾把范斯帶到矽谷，成為Venture Capital創投家，在他創立的Mithril Capital任合夥人（Partner）。

在2019年范斯就自己成立Narya Capital公司。2021年泰爾帶范斯見川普，認識川普的想法要改變美國，及想要再出來競選總統，之後范斯就與川普成為朋友。2022年范斯得到川普的支持，他成功的選上俄亥俄州參議員。泰爾也同時捐獻$1500萬元給范斯，並另外找到了10個競選的資助人，使得范斯很順利的拿下俄亥俄州參議員議席。

之後大家也都瞭解，川普邀請范斯出來成為他的副總統，並且兩個人都很順利的當選了下一屆美國的總統及副總統。

另外一個億萬富翁就是天才科學家馬斯克（Elon Mask）（$308B），他反對許多拜登以及民主黨的政策，所以一心一意的就想支持川普出來當總統。他要比川普（$5.8B）富有許多倍，而且也願意出錢支持川普競選總統。此外，他親身到最關鍵的賓州，同川普一起站台，影響最後的選情，使川普順利的當選為美國總統。

在川普接受當選為美國總統的演講中，他曾經花了4分鐘，感謝馬斯克對他的支持。川普不是一個輕易接受及佩服其他人的人，但馬斯克不但比他更富有，又是聰明絕頂的天才，這使他也不得不服馬斯克。

從這次美國總統的選舉，到川普及范斯的當選，見證到兩位億萬富翁出錢及出力。當然我們也很容易可以預測到，他們將來對總統及副總統的影響。也許，當川普任期4年之後，他們會繼續支持范斯，成為下一屆的總統，因為范斯今年才40歲。

雖然川普是比較任性的總統，但是我們似乎也看到，他被一群更有錢而且聰明的人包圍住了。為了本身及國家的利益，他們會幫助川普，好好的把美國帶上一條比較健康的路，這也是我們在美國的華人所期望的。

金權影響到美國的選舉，這是一個不爭的事實。

（作者為中美論壇社理事）

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