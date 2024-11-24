從去年以來，在日本媒體上經常看到「もしトラ（若川／Moshi Tora）」一詞，此句係「若川普重返白宮」的省略詞，因為日語「Tora」的音並與「虎」同音，有人解釋此為川普猶如一隻猛虎的隱喻，暗示日人深怕言行捉摸不定的川普回鍋。其實，擔憂川普重返白宮的不只我們日本，不少聲稱「擁有共同價值」的盟邦或附庸們多少感到緊張。

經過11月5日的選舉，共和黨候選人川普當選美國第47任總統，果然「若川」成真。選前有人戲稱：川普當選世界會大亂，落選就美國會大亂。縱觀局勢之發展，美國的衰退成就川普之野心，即使川普回鍋當家也無法挽救美國整體的頹勢，使美國再進一步分裂，按照凡事輪轉的循環定律，未來一段期間内美國的衰退和沒落恐難以阻止。

確定川普即將重返白宮，賴清德的團隊似乎處於某種緊張心理，外媒也指出賴政府正準備與川普出現更為微妙、可能也更為緊張的關係。因於競選期間，川普曾抱怨台灣竊取了美國的半導體產業，同時擺出台灣得要向美國支付保護費的姿態。川普勝選後，賴立即發表了祝賀聲明，但同時與國安高層討論如何面對美國下屆政府，看似賴清德對川普上任感到高度焦慮。

川普勝選不久後，擺明了不會邀前駐聯合國大使海利、前國務卿蓬佩奧等被視為挺烏友台人士入閣，台媒毫無掩飾失望落寞。部分偏綠人士還把川普當選的事實形容為台灣的「夢魘」。

川普曾接受媒體訪問時說：如果中國「進入台灣」（go into Taiwan），他將對中國加徵150%至200%的關稅。至於會不會使用武力對抗中國對台灣的封鎖，川普表示，不會走到那一步，因為中國國家主席習近平尊重他，而且知道他很瘋狂。此番談話，讓人想像假如中共武力犯台，美國頂多加徵關稅，有可能不選擇軍事介入之可能性。另外，部分台方人士擔憂，因為外傳川普愛搞單獨交易（deal），而特別酷愛無本生意，川普若向台灣開價要保護費之際，北京方面喊出更高的價碼，川普很有可能將台灣賣給大陸。

這些擔憂或警戒，幾乎都不外乎想像和猜測。不過，其背後仍基於川普的「不談道義，只講利益」之形象和「前科」，以及華府與台北之間無邦交下之既不穩定又脆弱的關係。蔡英文的民進黨當局選擇向美國一面倒路線，國家安全面依賴美國，此時又逢美國衰退和中國大陸崛起的轉折點，美中雙方走上嚴重對峙之路，此時美國的衰退和分裂成為台方國安之最大不確定因素。

川普一再地揚言對所有出口至美國的大陸產品徵收60%的關稅，以平衡雙邊貿易，所以美中關係短期内不可能看到根本性的改善。因為台方在半導體領域上具有優勢，也許一時讓美方重新注意到台灣的利用價值。不過甭管如何，賴確定繼續要走向美國一面倒之路線，同時兩岸對話機制不復存的情況下，台方除了屈從川普之外，實無他路可走的。假如川普一旦確定要做什麽，天要下雨，娘要嫁人，該發生的都會發生。即使如此，擔憂什麽似乎都是無意義的。

李光耀曾稱：台灣的未來不是台灣的民意所決定，而是兩岸力量的對比以及美國願意介入的程度。換言之，台方無力定奪兩岸關係的框架和方向，但自己可以做内部的政治抉擇。今天島内政治上的選擇皆是經過「民主」程序的，一切責任歸給台人自己，而不得要求他人負責，

台方竟沒有改變外在環境或條件的能耐，遇到不符合自己主觀期待的現實時，只能跟著調整對内詮釋，以自欺欺人的方式來試圖自我合理化。民進黨執政，因為來自中共的壓力只增不減，必定帶給台方莫大痛苦，但經過近幾年的民進黨執政經驗，這種自我麻醉以減輕痛苦的台式「精神勝利法」，進一步發揚光大。川普再次上任後，或許台灣面臨嚴峻考驗。不過，堅持「台灣價值」的群眾免驚，台灣當局動員御用媒體、幫閒學者和名嘴們一定把所有的事物講成「中國已不行了，台灣形勢大好」之類的政治話語、催眠群眾。是的，有夢最美，希望相隨。反正台方改變不了大環境，只好隨波逐流。也許哪一天僥倖群眾迷幻藥消退了，才能發現自己漂泊到哪裡。

（作者為旅台資深日本媒體人）

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