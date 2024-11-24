前陣子有台積電員工在臉書社群「台積電大小事」發文，簡單兩句話「我是年薪百萬的科技新貴，為什麼買不起竹北的房子」，引來眾人熱烈回應。萬物齊漲，只有薪水不漲，該怎麼辦？

據主計處今年4月公布的「國人家庭財富分配調查報告」（民110年），前百分之二十富有家庭財富占比逾6成2，資產淨值是後百分之二十的66.9倍，比30年前（民80年）的16.8倍顯著提高，當今不但貧富差距正在快速擴大，而且中產階級家庭的資產更在相對減少中，連雙薪的公教家庭都已被甩出中產階級門外。

經濟學上經常看到「八二法則」，即是百分之二十的富有家庭擁有了全部百分之八十的資產，而後端的百分之八十的家庭僅擁有百分之二十的資產。民110年的「國人家庭財富分配調查報告」雖尚不及「八二法則」所述，但這幾年間房價、物價幾乎翻倍急漲的情形，如今雙薪的公教家庭都喊錢不夠用，在新竹落腳年薪近三百萬元科技人都喊買不起房，或許台灣當今的真實貧富差距狀況，早已離經濟學上的「八二法則」不遠了。

富有家庭的資產大多來自房地產、股票、基金、存款和其他金融衍生商品（藝品、珠寶、虛擬貨幣等），以資產來衍生更多的資產；中產家庭主要資產來自薪水與住宅的增值，不過高貸款房貸也常讓中產家庭備感壓力，甚至在高房貸和高物價的雙重壓力下，家庭的資產不增反減的往貧困區塊流動；而勞動家庭不僅薪水少且常是無殼蝸牛，在當今高房租與高物價下，不斷的加班、堅持工作，越窮越忙卻又越忙越窮，若無中千萬彩金，勞動家庭非常難有翻身脫離貧窮的機會。

想要脫貧和累積財富，除意外中獎外，「開源」和「節流」依舊是最重要的法門，能多元「開源」經常又比斤斤「節流」更有效許多，這就是在通膨時代中貧富資產累積的差異。能以股票、房地產和古董、珠寶開源的人，縱使每天吃和牛、喝香檳和年年換雙B新車，每天賺的錢不但比花掉的還多，甚至在其花錢時仍是在累績財富、以錢賺錢。省吃儉用的勞動族隨意吃廉價便當、捨不得換置老舊家電，常賠了健康或賠了電費，反而越是想減少開支卻花更多冤枉錢，想省錢卻又得不償失。

想以「節流」減少花用而至存下錢，絕不是都不花用或光買便宜貨，而是須做到「當用則用、可省則省」的實用功夫，因此確實落實「記帳」更是厲行節流最重要的基本功。記帳一定要有感的，電子支付或刷卡記錄的記帳雖然非常清楚、明確卻無感，既然無感就對錢無感，常會越花越多、越刷越窮了。因此記帳最好是每日手寫，透過手寫過程對每一筆花費有所省思，才會對往後的用錢更加謹慎、珍惜。

這年頭，拮据的家庭要增進開源的本事和記帳節流的行動，才能在這貧富差距加大的時代裡，逐步往財富增加方向移動的可能性。一般人想增加開源或許非常艱難，但要落實記帳節流的行動，卻常是在做與不做之間。先試試記帳3個月，或許不能立即有脫貧的契機，卻應能看清自己經濟狀態而安身，進而再理財翻身。

（作者為空大講師）

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