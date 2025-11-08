鋼是工業之母，中國鋼鐵工業起步晚，1949年粗鋼產量僅15.8萬噸，當時美國鋼年產量7074萬噸，為世界第一，中國鋼鐵工業落後，連一輛汽車都造不出來，更別談飛機。大陸鋼鐵工業從零開始，逐漸克服所有技術難題，如今已成為世界產鋼大國，連續28年穩居全球鋼鐵生產和消費第一位。

技術輸出 遍布全球

2024年大陸粗鋼產量10.05億噸，占全球總產量的53.3％，更重要的是大陸製鋼正從量的第一邁向質的突破，並朝「綠色」和「智慧」邁進。改革開放之初，大陸1/3外匯用來進口鋼材，技術落後甚多。不過，大陸業界抓住改革開放契機，逐步發展出完整的產業鏈，能滿足從建築、機械、家電到航天等領域的需求。近年在高端鋼材方面表現突出，包括航母甲板鋼、核電用鋼、橋梁高強鋼、手撕鋼、筆尖鋼等，無論質或量都能滿足需求。

大陸已掌握航母甲板鋼的核心製造技術，山東艦、福建艦等航母都使用自製鋼，代表大陸製鋼邁入世界前列；2020年太原鋼鐵研發並量產厚度0.015毫米的手撕鋼，刷新世界紀錄，廣泛應用於航空航天、精密電子等領域。

「鳥巢」、港珠澳大橋、北京大興機場、復興號高鐵等重大工程均使用自製鋼鐵。英國《衛報》評為「現代世界七大奇蹟」之一的港珠澳大橋，橋梁主體使用42萬噸鋼材，若按傳統工藝生產，單是鋼鐵生產就需要10年以上時間，大陸鋼企引入自動化生產線、焊接機器人，大大縮短了工期，並打造出新的生產標準。此後，這些陸企相繼接到挪威、德國等國外訂單。

2023年《財富》世界500強排行榜，全球18家鋼企上榜，大陸有12家上榜，占2/3。大陸鋼企不僅規模大，創新優勢近年愈發凸顯。2023年全球鋼鐵企業專利創新指數排名前20企業，大陸占了11家。在國際市場上，大陸鋼企不僅出口產品，更輸出技術。北極圈內跨徑最大懸索橋挪威哈洛加蘭大橋、卡達世界盃主場館「大金碗」路薩爾體育館等全球大型項目，都有大陸鋼鐵技術的身影。

大陸鋼鐵逆襲成功不外3個原因。一是政府的頂層設計與戰略規畫。鋼鐵工業自1949年以來一直被視為「工業脊梁」，在國家5年規畫中處於優先發展地位。從「一五」時期建設鞍鋼、武鋼等大型鋼廠，到改革開放後引進國外先進技術、進行技術創新，再到近年推進產能升級等，政策持續引導鋼鐵產業向高質量發展轉型。

綠色轉型 永續發展

二是龐大的市場需求。21世紀以來，大陸經濟高速發展，為鋼鐵產業提供了持續強勁的內需動能。從基建、房地產，到新能源汽車、船舶等新興製造業，對鋼鐵業的新需求源源不斷。

三是重視技術創新。大陸建成全球產業鏈最完備、規模最大的鋼鐵產業體系，實現從引進技術到自主研發的跨越，主要工序主體裝備國產化率達95％以上。近年大陸鋼鐵產業聚焦綠色發展和數位化轉型，對技術創新的要求進一步升級。

2025年6月大陸完成5.98億噸鋼鐵產能的全過程超低排放改造公示，預計年底將實現80％產能覆蓋，行業增加投入超3千億元人民幣。這是全球目前最嚴苛的汙染物排放標準，體現出大陸鋼鐵產業走永續發展之路的決心。此外大陸鋼企積極實施數位化轉型，93.9％的企業將數位化轉型融入總體發展戰略中，全行業已實現關鍵工序數控化率72.5％。

「十四五」期間，大陸鋼鐵行業處於深度調整期，與供給能力充裕相對應的是需求減弱，因此，近年大陸鋼鐵產業以產能產量調控、推進兼併重組等手段推動高端化、智慧化和綠色化，致力提升行業競爭力和創新力。隨著全球政經格局的變動，未來鋼鐵產業將面臨更多不確定性，大陸「鋼鐵俠」將繼續修煉基本功、以提升競爭力。