2015年，馬英九與習近平在新加坡會面，這是1949年兩岸分治後兩岸領導人第一次見面，當然是國際性大事。就兩岸關係而言，這是最好的時刻，也是最和平的時刻，沒想到才短短10年，台海就被公認為全球最兵凶戰危的地方！回顧馬習會十周年，我們是不是該仔細想想，為什麼兩岸關係會出現這麼大變化？如果戰爭是每一個人都不喜歡的事，我們是不是應該從當年馬習會的經驗，找到什麼啟示，讓兩岸重新回到和平穩定的關係，這才符合全體國人的最大利益。

當年兩岸能維持交流與協商，關鍵在於馬英九上任時就與對岸表示要重回「九二共識、一中各表」。因為對大陸來說，兩岸的任何協商或談判都必需先釐清雙方政治立場，只有在雙方都可接受的政治基礎上才可能進行後續協商。九二共識就是「兩岸都接受一個中國原則，但對一個中國的內涵可以各自以口頭方式表述」，也就是「一個中國，各自表述」。

相信很多人還記得，馬英九執政期間是兩岸大交流時代，開放觀光、直航、陸資、陸生，簽署23項協議。台灣的國際空間也顯著改善，邦交國維持23個，並參與國際衛生大會和國際民航組織；也和紐西蘭與新加坡簽署自由貿易協定。免簽國由54個增加到158個，可說是外交的重大突破。當兩岸堆疊到足夠善意，最終2015年兩岸領導人在新加坡見面自然是水到渠成。

事實上，過去民進黨的3任總統都曾明確表示，想和對岸領導人坐下來喝咖啡，或是坐下來談談，但這麼多年來都做不到。當年陳水扁總統甚至被美國說是「麻煩製造者」，最近賴清德總統也被美國智庫報告指稱是「魯莽的總統」。說起來也很不值得，台灣的總統經常必需遵從美國許多有形、無形的約束，而且現在賴總統的政策更是唯美國馬首是瞻，結果美國智庫不埋單，可能川普也同樣不埋單。

現在台海已經成為國際公認全球最危險的地方，如果台海出事，美國是否要出兵協防台灣？日本也曾多次表示，「台灣有事就是日本有事」。也就是說，現在台海和平不只是台海和平而已，還關係亞太區域和平，甚至全球和平的問題。因此，台灣做為亞太區域的一分子，我們應該更積極努力維持台海和平，這不但是政府應該對全體國人的承諾，也是對國際的承諾才對。

其實國人大概都會相信，台灣絕對不願意當麻煩製造者，但是我們也不願意當美國人的小弟，或是當美國人的棋子，大家都非常擔心，現在台灣過度依賴美國，最終就會變成大國博弈下的棋子。那麼我們是不是有機會能靠自己的力量，更積極的成為和平締造者呢？

當我們回顧馬習會十周年，我們看到當年馬英九時代，兩岸在「九二共識、一中各表」原則下，不但可以展開各式的交流，而且也可以讓兩岸維持一個和平穩定的時代。而且依《中華民國憲法》兩岸同屬於中華民國，而九二共識所稱「兩岸同屬於一個中國，但是內涵各自表述」，是與我們的憲法不相違背的。也就是說，只要是接受《中華民國憲法》的人，就應該可以接受九二共識才對。

總而言之，維持兩岸和平穩定是全體國人的希望，這是我們當政者最重要的指導原則，因為兩岸和平也同時維繫了區域和平與全球的和平。而且，相信只要我們願意回到九二共識的立場，兩岸就有可能立即重新展開交流與協商，當然兩岸就可以進一步的維持和平與穩定。我們相信這應該就是十年前的馬習會最重要的歷史意義。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）