本次台灣首場「和平推」的想定中，大背景為非綠陣營贏得2028年1月的總統大選、立院也是非綠陣營過半，但截至520正式交接前，美中台三邊關係中，仍有許多意料不到的突發「黑天鵝」和蓄積已久但為人所忽視的「灰犀牛」事件，需要各方施策謀求穩控。從勝選陣營的角度論，確保520政權交接順利舉行，是漫長的4個月過渡期中的首務。

因此，在管制組下達的想定情境中，包括美軍參聯會議成員、印太司令部現役高階將領來台共同參與年度的漢光指揮所演習，並首度公開驗證「台美軍事聯合指揮管制運作機制」之效能；以及美國參議院軍委會跨黨派成員高調來台、訪視全台重要基地，考察美國售台先進武器投入運用情況等特別狀況，皆有可能激起大陸方面，關於「美台軍事同盟」是否已實質激活重啟的敏感神經，並可能做出相應的大動作反制，升高台海局勢。

從勝選的非綠陣營立場出發，本次「和平推」的扮演團隊提出，在台灣現有的民意格局下，藍白兩黨均很難正面否定、也無法阻止美軍現役高階將領來台，或美國參院軍委會的基地訪視行動。然而，為穩定兩岸形勢、避免突然升高的緊張態勢，最終觸發本已在看守狀態的將卸任行政團隊，動用軍事統帥權或其他應對緊急狀態的行政命令，宣布暫時凍結或推遲權力交接。

藍白陣營亦應至少做出幾方面努力：一，要求派出觀察組，同步了解美高階將領參與指揮所演習之情況，確保即將執政的團隊對美台軍事互動實況的知情權，以確保政策延續性並使最新民意得到尊重；二，呼籲大陸接受由非綠陣營組建的軍事暨安全二軌對話代表團赴陸，平衡美台軍事交往急遽升溫，對陸方心理造成的衝擊，向國際釋放對沖訊號；三，通過各種可運用的對話途徑，敦促陸方決策層保持理性與克制，避免過強烈的反制動作，最終使台灣的政權交接出現變數。

面對非綠陣營上台前後，陸方有可能提出的一系列對台呼籲和重大政策宣示，甚至是政治性談判的邀請，非綠陣營亦應擬具腹案，不能僅以回歸馬英九執政時期的互動模式通用解方。短期來看，恢復、重啟和落實兩岸23項協議及相關機制，特別是兩岸公權力部門的合作對接，固屬題中應有之義。然而對今日的陸方而言，推動兩岸關係和平發展與推進「國家完全統一」，已非一先一後的線性安排；而是兩者需同步並進、相輔相生的合致目標。

至2028年，在兩岸官方互動觸礁12年後，隨著國際強權力量對比的遞嬗和兩岸客觀總體實力的消長，陸方料將對重新上台的非綠新政府提出更多訴求及期待。然而，在台灣一屆政府僅有4年任期的限定條件下，如何管理陸方的合理預期，並清楚辨析陸方的哪些目標是4年內非促成不可，否則互信大減；哪些是大陸力圖先醞釀成勢，而不強求短期內克盡全功；哪些則屬長期願景性宣示，未必需要馬上動工。如何辨析陸方的幾類目標和訴求，準執政團隊都應胸有成算，才不會錯失好不容易迎來的破局轉機。

（作者為資深媒體人）