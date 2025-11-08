在政治寓言裡，信天翁象徵庇佑與方向，但在英國詩人柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge）的《古舟子詠》（The Rime of the Ancient Mariner）中，最終卻成為掛在水手脖子上的死鳥──象徵一種短期引人仰望、長期卻拖著全船下沉的負擔。2025 年 11 月美國地方選舉之後，這個古老的意象再次貼近美國政治。川普仍能掀起全國情緒，是無可否認的「人氣王」；但在制度層面，他愈來愈像共和黨無法卸下的信天翁，使政黨在更廣泛的選舉版圖上，逐步變成「人棄王」。

最近的選舉結果──維吉尼亞州、紐澤西州與紐約市三場全數翻藍。這並非孤立事件，而是過去一年累積政治壓力的地方釋放。背景是兩次規模突破數百萬人的「不要國王」（No Kings）示威遊行：示威者反對川普透過緊急權限治理、無視司法命令、以行政命令取代立法協商。遊行本身不是選舉，但它把民怨熱度推高到足以影響州、市層級的選民行為，使今年的地方選舉在本質上成為對川普治理模式的一場「制度公投」。

在維吉尼亞州，中間派的史潘柏格（Abigail Spanberger）當選州長，民主黨同時拿下副州長與司法部長，使該州進入行政與立法皆由民主黨領導的狀態。郊區選民的投票行為更像是在做風險控管：在聯邦呈現行政命令反覆、政府停擺風險升高、法院裁決遭挑戰時，他們選擇相對穩定的州政府。

紐澤西州的選舉結果，則凸顯了結構性變化。軍官出身的薛瑞爾（Mikie Sherrill）擊敗川普背書的西塔瑞利（Jack Ciattarelli），使民主黨自1961年以來，首度連續三屆贏得州長。這個深具象徵意義的突破顯示：川普的個人魅力並未能為同黨候選人降低風險溢價，反而強化地方選民對可預測治理的需求。

紐約市的選舉結果，則是最明確的制度反彈。川普選前將曼達尼（Zohran Mamdani）標籤化為「共產主義者」，並暗示若其當選，聯邦補助「將重新審查」。雖然這類威脅在法律上缺乏可行性──聯邦撥款受《行政程序法》與國會撥款條款限制──但卻刺激了選民的自治本能。超過200萬人投票，創1969年以來新高紀錄，讓這位自稱「川普最可怕的噩夢」成為紐約史上首位穆斯林市長。這場選舉本質上不是左派勝利，而是選民對川普恫嚇的防衛行為。

這些地方結果若放回國會脈絡，則更具連動性。近日參議院以 47：51 表決認定川普部分關稅措施違憲，四名共和黨參議員倒戈。這是MAGA時代罕見的黨內切割，代表川普以IEEPA緊急權限施行關稅的做法已從「政黨資產」變成「制度負債」，部分共和黨人開始以維護制度邊界作為投票依據，而非黨內忠誠。

從更長的時間軸來看，趨勢更加一致：2018年，共和黨失去眾院2020年，喬治亞兩席因川普干預而翻藍；2022年，多位MAGA候選人敗選；2025年，3場地方選舉複製相同模式；同時伴隨數百萬人規模的「不要國王」示威，以及參院4名共和黨人的首次制度性倒戈。

雖然，川普仍舊擁有強大的「個人向心力」，能動員3、4百萬「只為他而來」的選民；但民主並非只由這群人定義。州與城市層級的選民將川普視為不確定來源，而非安全保證。也因此，史潘柏格（中間派）、薛瑞爾（郊區專業派）與曼達尼（進步派）雖路線迥異，卻同時勝選。他們提供的並不是統一的政策，而是共同的承諾：降低治理不確定性、回到制度常軌、修補聯邦干擾。

目前，川普雖然是共和黨最具人氣的個人，但他對政黨的結構性回報正逐漸下降。共和黨今天背負的，不是川普的勝選能力，而是他的制度成本。因此，川普或許仍是「人氣王」；但在制度、地方選民與跨派民意的更深層面，他愈來愈像那隻掛在脖子上、難以卸下的信天翁。真正的問題已不是他能否再度勝選，而是：共和黨還能背著這隻信天翁航行多久？

（作者為世新大學管理學院院長）