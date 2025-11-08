2025年秋，高市早苗以一種「小波折，微懸念」的方式正式當選為日本首位女性首相，結束了石破茂短暫而低調的執政。這一政治轉折不僅在性別政治層面具有象徵意義，更標誌著日本在後安倍時代連續多任短命政權之後，試圖在「亂」與「治」的臨界點上重塑政治秩序，由「中道」與「保守」的平衡轉向「保守」與「更保守」的結合。

10月20日，結束了1999年至今長達26年的「自公聯盟」，自民黨與日本維新會達成正式的聯合執政協議。自民黨與日本維新會組建新的執政聯盟意味著日本政壇整體右傾化進入一個新階段。這也成為日本政壇對當前民粹主義、保守主義思潮，以及極右翼勢力日漸高漲的國際政治潮流的回應。失去了公明黨「剎車」制衡的日本執政聯盟，無疑將在內政外交方面體現出更加右傾保守的一面。在右傾政治理念與政策的契合也是促成兩黨合作的基礎。例如：兩黨都支持修改憲法，特別是在緊急事態條款和明確自衛隊地位等方面。在國家安全方面，都主張強化日美同盟，擴大國防預算，增強自身防衛力量，包括探討擁有「對敵基地攻擊能力」。在外國人移民、經濟結構改革等議題上，兩黨路線也較為接近。在理念相同的日本維新會的肯定下，高市挑選閣僚時，也充分體現出了濃重的右翼色彩，目前內閣19人均為修憲派，10人支持或參拜靖國神社。由此，不難看出今後日本的內政外交政策將進一步趨於保守，恐將給日本與亞洲周邊國家的關係蒙上一層陰影。

但是，自民黨與日本維新會的聯盟是公明黨退出執政聯盟後自民黨的倉促之舉，聯盟本身存在種種不確定性，因此高市能否長期執政也存在未知數。與建立在長期選舉合作和部分政策妥協基礎上的「自公聯盟」不同，「自維聯盟」是一個更具功利性和脆弱性的務實聯盟。它並非基於深厚的政治互信或高度一致的意識形態，而是雙方在特定政治現實博弈下的戰略選擇。

首先，「自維聯盟」是「自公聯盟」解體後的倉促聯合。自民黨為確保執政黨地位，幾乎無條件地接納了維新會的政策要求，日後在遇到具體議題時，必然會暴露出分歧。而且，維新會採取的是相對靈活的「閣外合作」形式，一旦出現重要分歧，維新會可以隨時取消合作，且不會對自身議員造成不良影響。因此普遍被解讀為一種「可隨時抽身」的臨時性合作。

其次，自民黨與日本維新會的聯合執政基礎並不穩固。目前兩黨合計議席數在眾參兩院仍未過半（眾議院差2票，參議院差6票），不僅面臨「扭曲國會」的局面，甚至連在眾議院通過預算、立法等重要事項時也會出現風險，進而不得不尋求其他在野黨或無黨派議員的支持，而擴大與其他在野黨的合作，則意味著可能出現更多的分歧。

再次，兩黨的支持基礎存在衝突。自民黨的傳統支持基礎與維新會的都市草根支持基礎存在重疊和競爭。在大阪等地的地方選舉中，兩黨仍然是競爭對手，這種矛盾會不斷侵蝕國政層面的合作信任。而且，維新會的某些極端政策主張與自民黨穩健派相左，如在醫療教育領域推行徹底的市場經濟原理等。

無論如何，「自維聯盟」的出現已經深刻地改變了日本的政治生態，其發展不僅決定高市政權能否持久，也將深刻影響日本未來的國家方向──向右，還是更右。

