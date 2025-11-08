美國在1979年，背棄了數十年的忠誠盟友，忽然宣布承認中華人民共和國為合法政府，與在台灣的中華民國斷交，中華民國變成不被大多數國家承認的政權。

消息來得太過突然，聽說蔣總統在半夜被叫醒，獲知這個消息有如晴天霹靂。全國同胞憤恨莫名，以致幾天後赴台解釋的美國特使被示威群眾辱罵，座車被丟擲雞蛋，甚至不敢下車。

原來是美國的尼克森總統和足智多謀的季辛吉，主動與毛澤東經由巴基斯坦暗通款曲。中國方面，經歷了慘烈的「抗美援朝」的韓戰，毛澤東對於美帝遞來的橄欖枝完全沒有興趣，不想理會。不久，尼克森轉寄了一些蘇聯在中俄邊境軍事部署的地圖，毛澤東立刻邀請他倆訪華見面。這幾張地圖紙竟改變了歷史的進程。

2025年，美國總統川普又對全球國家發動關稅戰，把許多國家打得七葷八素的。惟有通曉孫子兵法的中國，兵來將擋，水來土埋，手上的籌碼運用自如。僅僅不賣稀土，不買大豆兩項就讓川普難以安眠。半年來，川普天天想著要和習近平見面，但關稅戰和台灣踩紅線的魯莽領導人讓他的願望難以實現。

美國有位學者認為打關稅戰極為危險，寫了一篇關稅戰轉變為軍事戰的實例。其中有一個個案就是第二次中日戰爭期間，美國禁售鋼鐵桐油給日本。禁令一旦實施，日本立即偷襲珍珠港，迫使美國非參戰不可，別無選擇。

雖然中美的關稅戰並沒有轉變為軍事戰，但中國懷疑美國在支持台獨，兩國已經缺乏互信。中國一而再，再而三地強調：台灣是中國的核心利益，是重中之重。美國不能說一套，做一套。不僅要說不支持台獨，還要有具體行動，證明反對台獨。那現在川普急著要和習近平見面，該怎麼以具體行動來證明？不讓賴桑過境紐約還不夠。不允許軍援台灣還不夠。美中經貿談判，從日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里，最後到吉隆坡，進展很慢，川習會遙遙無期。

筆者沒有內幕消息或外部情報，只有報紙、油管和媒體報導，但也許可以看到別人不注意的細節，再加上一點自己的想像。這樣的寫法是違背歷史學者信守的「有一分證據說一分話」的原則。下面的一段就姑且請大家當小說來看吧！

為了川習會能順利舉行，川普手下，鷹派的、鴿派的，紛紛提出建議，他都認為不妥。有一天，懂得交易藝術的川普，忽然廓然開朗，川習會大門的鑰匙遠在天邊，近在眼前。他歡欣雀躍，眉開眼笑。「究竟是我川普最聰明！」 幾個月前，馬斯克不是找到了索羅斯基金會的檔案嗎？裡面不是有個姓沈的台灣人，拿了許多美鈔嗎？「趕快去給我把資料拿來，看看是不是他從歐巴馬總統任內就開始拿錢了。一共有幾頁？都拿來！」

2025年10月28日，中國重慶公安立案調查沈伯洋，涉嫌分裂國家罪，並鼓勵大家舉報。這位服飾尚黑的民進黨不分區立委是被如此收拾的第一個台獨份子。

2025年10月30日，川習會在韓國釜山舉行，稀土危機暫時解決，中國答應在未來3年購買約7500萬噸的大豆。會議中未曾提到台灣。川普說「有些話是秘密，不能講。」 川普給自己打分數，他說滿分是10分，他得12分。未來3年，大陸同胞要努力吃豆腐。親愛的台灣同胞們：蘇起的金玉良言要認真的聽一聽，變局可能轉為殘局，跡象已露。

（作者為亞利桑納大學榮休教授）