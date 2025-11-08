中國國民黨鄭麗文主席的就職演說，不只是政治儀式，更像一場品牌重啟的宣言，讓許多從事品牌的行銷人也感到振奮。她沒有重複傳統的政治話語，而是用KMT「Kind、Mindfulness、Team」三個詞，重新定義「中國國民黨」的精神座標。這是一次語言的更新，也是一場文化的重構。對一個有131年歷史的政黨而言，真正的挑戰不在口號新舊，而在於能否重塑一種被人民感受到的氣質——讓「藍」重新有溫度。

品牌，不只是形象，而是信任的總和。當政治品牌失去信任，它就會成為歷史的回音；當它重新被理解，它就能重生。鄭主席的挑戰，是如何讓國民黨從「權力的政黨」轉化為「善正的團隊」，讓品牌的核心從對抗轉向陪伴，從權位轉向服務。這不是策略操作，而是一場品牌覺醒——就是讓國民黨回到「為誰而存在」的初心。

「Kind（善）」是這場重啟的起點。台灣原本是一個以善良為驕傲的社會，鄰里互助、彼此信任，是這座島嶼最可愛的氣質。可惜多年來，政治對立與社會撕裂讓那份溫度漸漸冷卻。國民黨若要重建信任，必須讓「善」重新被看見——不只是一句口號，而是一種存在感。當黨的身影出現在災區的臨時廚房、偏鄉的課後教室、獨居長者的家門口，當它不談政治、只談幫助，那份善意將重新療癒人心，也讓品牌重新被相信。

「Mindfulness（正念）」代表理性與節制的力量。政治不該只有激情，更需要自省與克制。正念是一種清醒的自覺，提醒人們在喧嘩與對立中保持理性與尊重。「禮義廉恥」是台灣外在秩序的共識，「正念」是內在的自律；一個讓社會有規矩，一個讓人心有光。 當公共語言能重新找回節度與尊重，國民黨便能展現新的政治美學——不以怒氣領導，而以理性感染。這樣的風格，或許比對抗更有說服力，比口號更能贏得信任。

「Team（團隊）」則是品牌再造的核心與靈魂。鄭主席提出「從羊群變成草原上的獅群」的比喻，極具象徵力——獅群代表勇氣與秩序、力量與守護。這不是掠奪性的強勢，而是有紀律、有信念的集體領導力。國民黨若能成為「草原上的獅群」，代表的不只是權力，更是一種責任：要守護弱勢、維護公義、建立公平的秩序。

鄭主席把KMT詮釋為「Team 」，以共同使命取代派系算計，就能讓黨的內部文化從「權力分配」轉為「價值共創」。推動「青年共創計畫」、建立「黨品牌辦公室」、提出品牌行為操守準則、鼓勵跨代與跨界合作，這些都能讓團隊精神成為國民黨最強的品牌內核。當人民看到國民黨願意一起學習、一起行動、一起承擔，團隊精神自然會轉化為信任的基礎。

政治品牌與商業品牌並無本質差異——都必須被看見、被感受、被記住。鄭主席若能將「Kind, Mindfulness, Team」化為具體的行動品牌，如「K行動日」、「正念台灣Podcast」、「Team Taiwan志工節」，每一次出現都能成為一次品牌觸點。當人民在新聞畫面、社群媒體、甚至日常生活中都能「看到國民黨在現場」，品牌就不再是抽象理念，而是可感知的溫度與力量。當「藍」不再只是顏色，而是一種善意、一種理性、一種共同行動的溫度，當國民黨成為草原上的獅群——勇而不暴、強而不恃，那也許就是台灣重新變得可愛的開始。

真正的品牌不是「說服」人民，而是「被人民相信」。鄭主席的演講，已讓國民黨擁有新的敘事開口——從悲情走向希望，從對抗走向修復。如果國民黨能把這份精神化為行動，感動台灣社會，那麼就不必每位黨員去找一百人入黨；而是會讓台灣的每一個人、每一個角落，都能感受到、並認同這份信念。那時，「中國國民黨」這幾個字，也將真正走進並屬於全體「國民」。

（作者為國際傳播品牌戰略顧問）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※