國民黨主席鄭麗文出席台灣「政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖受難者追思大會，引來極大的風暴，不僅綠媒批評她是在祭拜共諜，藍營人士陳學聖批評她是要把國民黨帶向左翼政黨，蔡正元更批她乾脆把國民黨改名為「中國國民投降黨」，這些無端的指控，已經到了唯恐國民黨不亂，讓人看了不得不生氣。

在11月1日鄭麗文才剛就任國民黨主席，黨內就已經出現「內鬥內行、外鬥外行」的跡象，除了蔡正元先行發難批評鄭麗文是「大嘴巴」外，還有學者呼應蔡，並批評鄭麗文的言行暴露出領導者最關鍵的缺口，「缺乏願景、信任與自我約束」。

而更嚴重的是鄭麗文就任當天，包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等都缺席全代會，表面上說是公務繁忙，但周六又有何重要公務行程，必須缺席黨內最重要的全代會？這樣反而讓人清楚盧秀燕和侯友宜是支持郝龍斌，所以不願出席增添她的光彩。國民黨這種「遺老之亂」不止，2028國民黨又如何能夠中興。

大家都知道民進黨內鬥很厲害，而且可以說是每次都殺得刀刀見骨，但殺完之後，就以表面團結獲取民心。以高雄市長選舉早已表態爭取民進黨提名的林岱樺為例，林被以昔日有反同、放生修法、宗教法案等爭議，不被黨內同志所喜，現在更因涉詐助理費被起訴。

但是同屬正國會的外交部長林佳龍，10月29日卻突然表態力挺「不貪不取的林岱樺」，這一表立即招來強烈的批評，讓林佳龍的政治前途堪憂。林佳龍這種「有情有義」的挺法，在民進黨內可說是少見的有膽識之士。只是，林佳龍力挺林岱樺的作法，是否真的會危及他的政治前途，恐怕未必。只要他在某個職位上能獲得黨內提名，大家一樣會支持他。

可是，國民黨內有這種膽識的幾乎沒幾個，反倒是對鄭麗文不是落井下石的大砲型轟擊，就是「冷暴力」的對待她。例如，選前趙少康誣指大陸介入國民黨主席改選事件，在被外界重砲反擊之後，趙少康終於閉嘴了。

但是沒有了趙少康，又出來一個「蔡少康」、「陳少康」。例如，蔡正元就批鄭麗文「太多嘴，嘴巴那麼大幹什麼」。這是因為鄭麗文接受《德國之聲》專訪時，在記者挑戰下爭辯，指出目前台灣超過3％的國防預算「已經太多了」，兩岸和解就不必把錢花在軍備上，寧可投入健保、長照和教育。

對此，蔡正元就痛批鄭麗文「嘴巴那麼大幹什麼」。蔡正元認為，搞政治一定要務實、現實、踏實，不可與美國「對決」，這種「懼美派」的國民黨人比比皆是，朱立倫不就是最典型的例子嗎？問題是國民黨人怕老美，美國就會喜歡國民黨嗎，實在看不出來。

如今，蔡正元更藉著鄭麗文出席政治受難者追思會，又批評她說，作為中國國民黨主席要祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。

這種無端的批評，比民進黨還民進黨，完全不聽鄭麗文解釋在接到邀請函時，並沒有列名共諜吳石等人，也或者要不是大陸拍攝的「沉默的榮耀」電視劇對台統戰太成功，怎麼會讓這些國民黨遺老記得吳石這批共諜。但是不管鄭麗文說破嘴，他們不聽就是不聽，就是要把鄭麗文誣指為左翼人士，或者就明白地說是共黨人士。

這種無端指控的說法，跟趙少康誣指大陸介選如出一轍，呈現的正是國民黨內最欠缺的對年輕世代的關懷與期許，反而用一種老氣橫秋的口吻教訓人，當民進黨可以把國安會副秘書長交給平均未滿39的年輕人，國民黨內這些喜歡指指點點的「老賊」不死，遲早也會被民進黨給逼死。

再以原先聲望最高的台中市長盧秀燕來說，她放棄爭取國民黨主席的機會，讓鄭麗文能夠當選國民黨主席，並得以當家作主，這原本是一件好事。但是盧秀燕沒有出席新舊主席交接典禮，就顯得不夠大器，原先在國民黨內當「一姐」的身分，正被她的不夠大方的格局給破壞。許多人一定以為盧秀燕是在不爽鄭麗文說過，2028不會讓盧定於一尊，才會不出席全代會。

當然，盧秀燕可以不爽鄭麗文破壞她在國民黨內當「一姐」的形象，但是民進黨政府追殺她處理非洲豬瘟不力，難道會比黨內批評她的格局不夠大來得溫和嗎？日前農業部長陳駿季就嚴厲抨擊說，中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。中市府只好認錯，指動保處鄭姓人員逕自進入案場清消，將祭出嚴格處分。盧秀燕最後也不得不率市府官員鞠躬道歉。

事實上，台中市梧棲發生非洲豬瘟以後，民進黨政府一直把責任推給台中市政府，朱立倫當家時，並未見到國民黨中央有聲援盧秀燕之處，讓盧市府不得不自行擋住來自民進黨的亂箭。如果盧秀燕再因不爽鄭麗文不尊重她在黨內當「一姐」的地位，也不尋求黨中央的聲援，那麼未來她的前途必然遍地荊棘。

另以新北市長侯友宜為例，侯不出席全代會實在找不出任何理由，只能說他也許不認同鄭麗文宣稱是「中國人」的說法，也或許不願意看到鄭麗文說為了兩岸和平，可以見習近平100次的做法。就以中國人的身分來說，侯友宜從去年參選總統，就一直聲稱自己是「中華民國人」，到鄭麗文就職前，侯受訪還是以「中華民國人」自稱。

這種以「中華民國人」來迴避「中國人」的做法，如果說得通，侯友宜早就當選總統了，不會在去年總統選舉時功敗垂成，但是侯的死性不改，繼續堅稱自己是「中華民國人」，不管全球是否接受「中華民國人」這個說法，侯其實已經先落入民進黨「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的圈套裡，難怪他會被藍營支持者懷疑他是「藍皮綠骨」。

再說若侯友宜不接受鄭麗文為了和平，願意去見習近平100次的說法，可能受到趙少康選前宣稱「中共介選」所影響，畢竟趙少康曾經是他競選總統的搭檔，所以可說是受到「趙少康遺毒」所害，讓他至今都無法清楚找到自己敗在何處。

國民黨會一敗再敗，除了遺老太多，國民黨人也許受到民主化的影響，以為全台灣人民都討厭威權體制再現，所以對於台灣的所有威權象徵，能跟民進黨清除就清除。但是民進黨不僅要把威權象徵清除，他們更想要的是把國民黨這家百年老店給完全剷除，國民黨不知道民進黨人的心態，反而呼應民進黨的作法，難怪讓人民分不清藍綠有何差別，既然分不清藍綠，自然會選擇唾棄藍營的「假綠」，選擇真綠的民進黨。

現在知綠的鄭麗文領頭，她首先拆穿國民黨的「假綠」面貌，所以率先勇敢地承認自己是「中國人」，接受「九二共識、反對台獨」的正藍旗標誌，卻被一些矇著眼睛以為「假綠」可以繼續騙過人民的國民黨人亂批一通。鄭麗文不矯揉造作的說法，讓一些「假綠」的國民黨人無地遁逃，只好反擊鄭的說法，不然就對她採取不理不睬的「冷暴力」。

現在「假綠」的國民黨人又拿鄭麗文祭拜政治受難者說事，讓鄭麗文面臨四面楚歌的處境，所以這些國民黨的遺老若不除，國民黨2028想要中興，恐怕無望。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，本文授權與洞傳媒國戰會論壇同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※