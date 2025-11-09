美國財政部預定於10月發布的下半年匯率報告再度延遲，其原因有諸多揣測，APEC舉行、習川會均被視為導致報告推遲的因素之一，也因此整個11月份，隨時可能會發布匯率報告，央行日前也罕見的就外界提出新台幣第四季仍將走升，年內匯率可能出現大幅波動提出澄清，強調將透過雙向調節，維持新台幣匯率的動態穩定。匯率可能的變化與應有的對策，儼然年底前最受矚目的話題。

目前正處於台美關稅談判的關鍵時刻，但最新估計數據顯示，今年我對美順差將增至1,200億美元，央行上半年淨買匯高達132.5億美元，確實予人新台幣承受龐大升值壓力的聯想，央行在維持新台幣匯率穩定與避免被列入匯率操縱國之間，政策的拿捏更顯謹慎，也更易受到外界的關注。

美國匯率操縱國共有三項指標，一是對美國貿易順差逾150億美元，二是經常帳盈餘在GDP（國內生產毛額）占比超過3％，第三項是淨買匯對GDP比率逾2％且12個月中有八個月以上淨買匯。多年以來，台灣一直躲不掉前兩項，這次情況也是如此，至於第三項條件，雖然上半年淨買匯132.5億美元，但去年新台幣對美元重貶6.24％，為了阻貶，央行轉淨賣匯164.2億美元，因此應仍不符標準。如無意外，我國可望繼續維持在觀察名單內。

由於美聯準會10月利率決策會議降息1碼，且宣布12月起停止縮減資產負債表，會後聯準會主席鮑爾又釋出偏鷹論調，為後續降息添變數，美元指數向上衝，新台幣連日貶，如年底前美元維持強勢，央行應不用大肆進場控制升幅，明年4月的美國匯率報告，台灣踩到匯率紅線，面對貿易報復機率並不高。但歷任央行總裁一再強調「匯率無法預測」，因國際金融情勢瞬息萬變，一旦外資熱錢大舉湧入，新台幣就難避免升值的壓力。今年5月，新台幣無預警連二日累計飆升近2元，引發匯市動盪仍記憶猶新，真碰上了，毫無疑問的，穩定匯率的重要性，更勝於是否被列進操縱國名單，央行須全力穩住新台幣再說。

台灣最近一次踩上美國的匯率三紅線，發生在2020年新冠疫情期間。當時熱錢大舉湧入，加上台商海外資金回流，造成新台幣狂升，這段期間央行買匯金額，市場估算高達391億美元，如按美國設下的標準，2021年上半年理應被列入匯率操縱國，惟最後僅列入「加強觀察名單」。央行對此解釋說，對美貿易出超逾200億美元，多數來自中美貿易戰的轉單效應；經常帳順差對GDP比率逾2％，是因為資通訊產品出口為滿足美國市場的需要。至於大量淨買匯部位的出現，則與美國量化寬鬆的外溢效果有關，央行職責所在，必須穩定金融市場。

是否被列入匯率操縱國，由美國說了算，但說服美方爭取一定的緩衝期仍屬事在人為，何況踩線的原因，來自美國經濟調整產生的外溢效果，以及台灣因此所進行的配合，非刻意站在對立面，從結果來看，透過適當的溝通，對美方仍具相當的說服力。

匯率對出口導向的經濟體相當重要，因此國人對於匯率操縱國、外匯市場失衡等話題特別敏感，甚至過度的緊張。其實隨著國際金融情勢的變化，新台幣匯率走勢愈來愈不可控，想要維持一個具有價格競爭優勢、又相對穩定的匯率如同緣木求魚。面對此一情況，官民各方均有努力調適的必要，政府必須維持與美方良好的溝通對話，避免作為遭到曲解，進行損害控管；金融機構則要加快腳步，設計出適合的避險商品，提供企業選擇與運用；企業則需提高風險意識，把外匯避險視為正常經營的一部分，是不可忽略的成本項目。