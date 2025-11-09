據媒體報導，目前仍稱為「國軍」的軍中，最近一連發生了三件怪事。

一怪是我國軍首支配備美製M1A2T主力戰車部隊正式成軍，該部隊成員軍服的臂章上繡了英文字Taiwan Army，簡譯就叫「台灣軍」。軍方將政治意涵帶入軍隊象徵，模糊「中華民國」定位，受到外界諸多批評。國防部長顧立雄回應，臂章只屬紀念性設計，非常規配戴。

二怪是陸軍司令部將營區內一座名為「中正堂」的禮堂，更名為「忠誠堂」；陸軍司令部辯稱，這是為了配合營區生活設施更新，並非配合轉型正義政策的「去蔣化」，而是希望藉此鼓勵官兵忠誠為國。

三怪是三軍統帥賴總統在檢閱M1A2T主力戰車部隊成軍典禮中，站在大閱官吉普車上的「點頭回禮閱兵」；而後座一文一武的官員卻在那裡交頭接耳，尤其那位穿軍服的，還比手畫腳，根本無視於賴總統的存在。

這「三怪」說明什麼？一怪，既把「國軍」改為「台軍」，日後臂章上出現青鳥、黑熊，帽徽出現一個「台」字，乃順理成章，見怪不怪。二怪，既從「中正堂」改為「忠誠堂」，日後改為「忠義堂」，自是順水推舟；然後再掛上「呼群保義」的大旗，堂上還掛著「吳用」，也就有「正當性」了。三怪，則完全是「文恬武嬉」的寫照。

上述三怪充分說明一點，哲學上叫「量變引起質變」，淺顯的話叫「溫水煮青蛙」。火候一到，「台灣軍」於焉成立，再後來習慣成自然，大家也就見怪不怪了。

憂心之士，想必一眼洞穿，此「三怪」實乃軍中之「三害」，但令人不解的是「軍中周處」安在。身為退伍老兵的筆者找了半天，找到的卻都是沒有脊樑的蛆蟲。不禁悲從中來，又找到了一怪，此怪者何？那就是什麼「明禮義，知廉恥，重氣節，辨生死」早已成為明日黃花，無人問津了。

（作者為退役空軍少將）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※