當前政大徵求中文系博士班學生擔任兼任講師，講授需全英文授課通識課程「國文入門班」，引發爭議，雖是因應外籍學位生人數的增加，才開設英文授課的國文通識課程。此舉實為不得不為之的選擇，以英文來上中文入門課程，屬於初階且入門的課程，並非訓練深層文言能力，性質上與傳統國文課有所區隔。

然而若要行之久遠，除了應該予以分級，進一步細分難度外，更應該考量「教」與「學」兩方面，「教」的部分，中文博士是否能以英文準確且完整的表達其意，以及是否造成老師教學上的壓力，進而降低教學成效；「學」的部分，外籍生若要深入體會中華文化之精髓，終究離不開中文本身的語境。諺語、詩詞等中華文化之基本架構，有時很難透過翻譯完整呈現，若一味以英文取代中文講授，終將流於表面認識，而無法進入「文以載道」的核心。

除了政大此次徵求英語授課教師外，在2022年，台師大與淡江大學中文系，各自公告招聘項目，但不約而同的需要具備全英文授課能力，此舉主要是因應當初國家的雙語政策，然而，若缺乏完善的配套措施與能力培訓，很難有良好的教學成效。

其實，語言就是思想的載體，若想理解康德的哲學思想，僅憑翻譯文本終究有限，仍須以德文切入其語境，方能體會「純粹理性」的辯證邏輯。同理，閱讀莎士比亞，唯有在英文原文中，才能感受音韻之妙與修辭之張力。由此觀之，雖然以外語教中文在初學階段有助理解，但若要深入中華文化的思想肌理，仍須回歸中文世界，方能直探其本。

此外，當社會輿論集中於政大等頂大之「全英語授課」時，或許更應關注另一端的教育現場——來台就讀技職體系的東南亞學生。這群學生在語言適應上面臨的挑戰更為直接：中文不足以溝通學業，英文又未臻流暢。他們需要更完整的語言支持機制，協助其在學習與生活上穩定發展，才能真正融入台灣社會與產業體系，成為新南向政策的重要種子。技職教育若能接納並培育這批學生，不僅對台灣產業永續發展至關重要，也是在文化輸出上最具實質影響力的軟實力投資。

總結而言，全英文授課之「國文課」或可作為文化導入的權宜之計，但絕非中文教育的終極目標，在推廣此類課程時，必須審慎完善相關配套措施，否則教學成效將難以達成。而更為廣大的東南亞技職體系學生，亦是需要充足的語言體系支持，才能成為使台灣共榮的人才基礎，因此台灣若能在國際化與文化根基之間取得平衡，才是既能面向世界、又不忘本心的長遠之道。

（作者為自由撰稿者）

