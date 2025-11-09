近兩年來，世界各地爆發了大規模抗議浪潮，其中許多抗議活動由Z世代領導，包括南亞和東南亞的許多國家，值得注意的是，這些國家大部分皆是一些鄰近中國或與中國友好的國家，如印尼、孟加拉、斯里蘭卡、泰國、東帝汶、尼泊爾、塞爾維亞及蒙古等，在部分國家如蒙古、斯里蘭卡，尼泊爾等更導致政府直接倒台。

在亞洲多國所發生的示威，大部分皆由大學生主導，主要以反貪為主題，在大學生或青年主導下持續不斷地進行。值得注意的是在尼泊爾的示威下，憤怒的年輕人迫使政府在9月下台。數周前，媒體亦披露自2020年以來，美國對尼泊爾超過9億美元的資助表明，美國企圖重塑尼泊爾的政治秩序，暗示反對政府的大規模抗議活動部分由美國策動。

在印尼，由眾多年輕人參與的大規模抗議活動始於8月，並持續了數周，行動十分激烈，導致印尼總統延後訪問中國。在韓國同樣地有持續的抗議，不過不是反貪而是直指中國，並且高喊著「韓國人的韓國」的口號。

雖然大部分抗議皆以反貪為主題，但如比較親中的歐洲國家塞爾維亞則明顯是另有目的。當地的抗議者認為，政府腐敗和裙帶關係盛行，導致一個火車站施工安全規則遭到忽視和漠視，最終造成混凝土頂棚坍塌，大部分都是針對總統武契奇而走出街頭抗議。

武契奇近年來雖然向外展示出希望作為俄羅斯和歐洲的中間人，但實際上外界看來，對於塞爾維亞為夥伴的可靠性提出了質疑。但在他的任期內，他將塞爾維亞置於歐盟和普丁的俄羅斯之間，同時又傾向中國等其他主要經濟體，然而，在國內對武契奇展示的政策並沒有買賬。

武契奇歷來與莫斯科保持密切聯繫，並且主要依賴俄羅斯的能源供應，但同時因為塞爾維亞石油工業公司是由俄羅斯企業控股而面臨美國的制裁。塞爾維亞現正面臨由歐盟以及美國的巨大壓力，同時亦面對青年民眾的改革訴求，令塞爾維亞親俄中的立場面臨尷尬的局面。這些連串的示威亦具有美國的影子，根據武契奇的說法，美國國際開發署長期資助破壞塞爾維亞穩定，亦暗示美國長期參與策動這些反對武契奇的示威。

由媒體披露的可見，從尼泊爾到塞爾維亞的反對示威都不乏美國的參與。雖然美國國際開發署已經在近期停止運作，但讀者仍要觀察一些本身與中國友好的國家，為何會突發地發生示威以及政治倒台，是否有外國的介入以及整個國家政策全面反轉的結果。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

