在文明民主時代，任何一個政黨，不論是執政還是在野，黨派組閣抑或黨首更迭，皆屬再平常不過之事。然而，在台灣，國民黨本次選舉鄭麗文任主席，媒體輿論排山倒海，兩岸同胞情緒拉滿。台灣問題的特殊歷史背景注定其命運多舛。興衰成敗和前途命運，不僅影響台海兩岸，而且涉及大國關係，波及地區安全。鄭麗文11月1日就職期間向2300萬台灣民眾承諾「國民黨絕對會是開創百年兩岸和平、帶領台灣的重要政黨」。全球局勢動蕩不安，地區矛盾疊加質變，台灣民眾論戰色變，前途命運，生死攸關。

台媒《美麗島電子報》報導，58.3％受訪者支持「恢復兩岸溝通放寬民間交流」，28.2％贊成「增加軍購預算強化防務」，多買武器保安全。民進黨施政滿意度低迷，「台獨」分裂立場害慘台灣，招致民怨。國台辦稱賴清德打造「台灣之盾」，是「台海危機製造者」，美智庫蘭德公司亦指，賴當局挑釁大陸引致強硬反彈，國際社會越來越多聲音呼籲維護地區和平，確保台海安全。鄭麗文回應《德國之聲》訪問時說，反對在美國壓力下，明年防務預算佔GDP3.32％，還將上兆特別預算升級防空系統及提升戰時彈藥生產。

鄭麗文強調，投資和平是永遠贏家，兩岸絕不能爆發內戰。美台防務會議計畫明年提升對台軍售，加快釋出技術，打造多刺豪豬，助台提高防衛預算，而大陸文攻武嚇，設立台灣光復日，不承諾放棄使用武力，令統一進程日臻可感。島內最新民調表明，民眾「畏戰避戰」情緒高，新當選主席有否智慧和能力力挽狂瀾，將所謂「令不出中央」成為「心動全台灣」，極限承受各種指控、打壓、誤解和謠言，罔顧黨內世代偏見與傲慢，引全島包括民進黨第三中生代，奔向安全穩定、前景廣闊的未來，頗爲考驗。

鄭麗文重釋國民黨（KMT）政黨概念與內涵（Kindness，Mindfulness & Team：善意、正念和團隊），誓言將國民黨從羊群變獅群，創新視角升級國民黨形象和觀感。鄭麗文一腔熱血，激昂慷慨，一邊維繫黨內團結，整合組織力量，另一方面與民進黨競爭，奪回民進黨獨佔的話語權；一方面要頂住域外壓力，另一方面要顧及與大陸關聯；一方面需要元老背書加持，另一方面又要大刀闊斧整肅黨紀開新篇，以前所未有膽魄在島內外複雜背景和不同聲音中尋求平衡點，給台灣穩定及兩岸互通互聯帶來安全和發展空間。

鄭麗文篤信並公開堅稱「我是中國人」猶如在島內投放政治炸彈。黨內反統政客，揚言勿「親中」，避免「命令出不了國民黨總部」難堪。大陸綜合國力迅猛提升，美國制華戰略或正轉軌尋求封控加護欄，島內政治風向和民意訴求隨大國博弈節奏因此逐漸清晰可辨。大陸意志的強化和國際影響的放大弱化美國的「協防台灣」，而「美國至上」逐步深化，令「交易」、「利益」及「算計」成為本屆政府「美國再偉大」秘笈和手段。近年台灣當局外訪過境美國日益困難，釜山APEC中美議程一度令台灣當局疑慮重重，憂心對台政策「翻篇」。

多位知名學者近期就東亞安全撰文建言，台灣並非美國生存的國家利益因此需要避免對大陸挑戰。華盛頓智庫「國防優先」（Defense Priority）亞洲事務主任Lyle Goldstein 於《時代》雜誌發文坦言，台灣是全球最危險引爆點。卡內基國際和平基金會Stephen Wertheim 在《外交事務》（Foreign Affairs）倡議「台海休戰」，華盛頓不必在台獨問題上支持台灣與大陸開戰。美智庫蘭德公司10月亦發表穩定中美競爭，主張「為北京以漸進式統一」路徑創造最大誘因觀點，115頁報告提醒美國多領域對華「妥協」減少事端。

作為最大在野黨領導人，鄭主席承擔全黨期許與責任。百年老黨新老交替，內部再構和2026「九合一」初選，彌補黨產資源短缺，地方主委的謹慎遴選，尊重地方生態，做足選區優勢和鞏固傳統票源，皆構成挑戰。「藍白合」是2026重點，建立機制與默契，縮小藍白差異，協調縣市長人選，從而實現以大智慧穩定局面。2011年台灣大選，筆者作為香港文化考察團成員走進台灣，全過程近距離了解國民黨黨部運作機制和組織方案，管理低效，設施陳舊且匱乏金援，如今鄭主席做總教練，料將在困難重重下重整資源。

台灣推動新時期政黨蛻變，精神動力是首選，但物質力量屬關鍵。21億新台幣負債及3千萬臨時借款亟待解決和承擔。能否獲得民意理解和信任獲得集資捐款亦是考驗；「台灣民意基金會」披露，2026高雄市長提名的民進黨民代林岱樺1日晚在岡山造勢，3萬群眾到場，打破派系包辦和壟斷局面，恢弘氣勢和基層力量史無前例，堪稱「民進黨市長初選以來最大場面」；民進黨內訌，林岱樺無視賴清德執意參選，其「奉獻高雄」令民意反轉。民進黨明爭暗鬥，頻發事端，鄭麗文諳熟原理，破解「抗中牌」助其宣戰和發難。

從深綠到深藍被視為鄭麗文「政治輪迴奇觀」。作為曾經的野百合成員，一度高舉台獨大旗，成為民進黨骨幹。其政治靈魂蛻變，使之在台灣政壇「兩黨通吃」且極具發言權。性格潑辣，能言善辯，縱橫捭闔，指點江山，善於說服和引領青年不計前嫌團結全台灣。其叛離經歷和破圈能力是其核心競爭力，從「務實台獨」到「務實統一」是其辦公室「不信公義喚不回」的詮釋和答案。她就職演講脫稿18分鐘，被台媒視為「國民黨十年未見的兩岸清晰路線」，但鋒芒畢露遭民進黨抹紅，甚至黨內有聲音質疑她究竟能走多遠。

縱然島內政治生態混亂，國際局勢難預判，但鄭麗文以65122票當選，50.15％得票率反映黨內改革期待，更折射出和諧兩岸關係已到歷史節點。國民黨認同九二共識和積極務實的兩岸路線，為台海兩岸融合發展提供條件。鄭麗文以俠女風範，一騎絕塵，從綠營轉戰，順風順水，再到領軍最大在野「兵團」。作為近年少有具完整「敵我識別」之國民黨主席至高頭銜，她推動青年世代的拔擢與接班，延續「和陸」路線，摒棄傳統溫婉，敢說敢言，悍將出戰，兌現政見，「奪回執政氣勢」，以期建設台灣，和諧兩岸，值得期盼。

鄭麗文就任國民黨主席和過往歷任者具有鮮明差異和顯著特點。組織擴張，招兵買馬，重振士氣，務實創新，不媚美迎合，不畏懼法辦，強調兩岸互動增加瞭解，化解歧見，終結兩岸自殺悲劇，完成2028年政黨輪替，以智慧和決心開創百年和平基業證明給全世界看。正常化關係不能回歸，空置已久的對話平台不能完善，所有希望和期盼都是奢談。多位深藍高階因此活躍於兩岸之間。國民黨副主席蕭旭岑10月28日在天津聲言，台灣人已厭倦「抗中保台」，兩黨在九二共識政治基礎上加強合作，「打獨促統」保安全。

學界認同，惟在台海和平環境中，台灣才能活絡經貿往來，打開發展空間，兵凶戰危的兩岸並不樂見。如若中國4年前阿拉斯加中美對話說「不」是中美關係明暗交接線，那麼如今美國在台灣問題上已經失去主導權。既然兩岸統一勢之所趨，難以逆轉，是和平為之抑或兵戎相見的取捨權在台灣方面。一個政黨能否贏得執政權，決定其政治理想能否實現。縱然有聲音質疑鄭麗文「戰鬥路線」政治風險甚至重蹈洪秀柱覆轍，但從二者政治血統、個性光譜、戰略定勢和戰術操作上看，鄭麗文後來居上，絕非洪秀柱之翻版。

日前台媒報稱，大陸頻發對台使用系列「組合拳」。新華社連續刊發三篇署名文章，撥迷霧看兩岸，輿論走在最前面，從歷史視角、統一利好和不可逆轉之大勢，釐清真相，闡釋觀點，其完整邏輯鏈條凸顯北京系統方案已在弦。「吉林一號」25日公開台灣多個高清衛星圖片。日月潭、阿里山、台北城市脈絡與街道網格赫然顯現，轟6K環島訓練及大陸司法以涉嫌分裂國家通緝獨犯，昭示統一窗口或為期不遠。大陸強勢及意志，美國顧慮又寡斷，此刻或為鄭麗文在搖旗吶喊中順民意，借助人和與地利背水一戰，帶來機緣。

（作者為香港社會學學者及國際問題專家）

