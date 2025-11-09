國民黨主席鄭麗文上任後面臨諸多挑戰，在論述層面，「台灣人是中國人」不僅被民進黨抹紅，黨內也飽受壓力，尤其中南部藍營地方勢力，相當多人不希望國民黨將中國人認同清晰化。藍營一些人認為，講「中國人」不利選票，其實是不自覺掉入民進黨設計的陷阱。

台灣人與特定政治意涵

中國人和台灣人不應該是並列、對立乃至互斥的關係，但在兩岸特殊歷史背景及台灣藍綠對抗的影響下，出現了「謊言說一千次變真理」的結果。1895年台灣被清廷割讓，雖不斷傳出抗日行動，但與中國大陸之間終究隔著一道海峽，雙方關係上逐漸疏遠，1945年光復本是修復歷史傷痕的契機，卻因內戰而隔海分治，白色恐怖、喪失聯合國席位及與美國斷交，讓「台灣人」這3個字出現特定政治意涵。

即便如此，直到2000年民進黨首次執政之前，台灣社會對「我是中國人」和「台灣人是中國人」基本上仍然是多數共識。當時台灣民眾完全接受自己是文化上、地理上、歷史上的中國人，也認為中華民國就是中國，兩岸政治對立不影響國家認同。如今在台灣「反中就是不認同中國人，認同中國人就是親中」的觀點，當年並不存在。

轉折點是民進黨執政後，透過公權力對台灣社會的認同，進行刻意的改造與引導，其中一個重要手段就是透過有關國家認同的民意調查，導引民眾在台灣人和中國人之間做出選擇，以建構台灣的自我認同。於是，20年來認同「我是台灣人」的民意比例升至9成，「我是中國人」比例降至1成，「既是台灣人、又是中國人」則在約3成徘徊。

台灣從來都不是國名，中華民國是中國的國名，只是因為國共內戰1949年中華民國撤守台灣，中共在大陸成立中華人民共和國政府，因而出現中華民國與中華人民共和國兩個國名。民進黨和獨派把中華人民共和國與中國畫等號，把中華民國和台灣畫等號，使「中國與台灣」、「中國人與台灣人」成為兩個平行、並列的身分歸屬與認同。正因為此，侯友宜等藍營政治人物在回應「我是中國人」的詢問時，只願回應「我是中華民國人」。

青年對中華民族認同高

「我是中華民國人」當然沒有錯，但實際上是受到民進黨的誤導，更是對民進黨錯誤認同論述的附和與妥協。如果說「我是中華民國人，所以我是中國人；我出生成長在台灣，所以我是台灣人」，這種表述可以突破民進黨的認同二分法。至於中國大陸的中華人民共和國政權，逐漸壟斷了對中國的定義權和代表權，這也是大陸應該思考的問題，如何讓台灣人重新回到中國人共識，關鍵是政治上的中國與歷史、文化、地理上的中國做出適當區分。

只要能做出適當區分，台灣社會就會重拾中國認同。美麗島電子報民調顯示，7成台灣民眾認同自己是中華民族一分子，有趣的是，各年齡層中，20-29歲這一代對中華民族認同比例最高，這是過去20多年來前所未見的新現象。當兩岸人民透過線下、線上方式產生交流，台灣民眾對歷史文化概念的中國愈來愈不排斥，但由於台灣社會對「中華民族」與「中國人」，各賦予不同的政治意涵，兩者有微妙的區別，因而有7成民眾認同自己是中華民族一分子，遠高於中國人。

打破民進黨的認同二分法，首先要釐清中國人、台灣人不是對立的概念，藍白要提出新論述，讓台灣社會接受中華民國人就是中國人，更要面向未來，以兩岸共同認可的中華民族，成為台灣民眾身分認同的最大公約數。在中華民族之下，中華民國與中華人民共和國是政治身分的區別，兩岸人民共享歷史記憶、民族血脈和文化認同則是兩岸和平與繁榮的根基。

近年大陸官方以「中華民族共同體」團結內部，是令人眼睛一亮的論述創新，綠營不乏認同「中華一體」的人，這是形成兩岸新共識很好的基礎，也是兩岸政治分歧問題未能解決之前，實現求同存異的途徑。