檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣29輛超跑豪車，總價逾8.5億元，其中9成登記在首腦陳志和大陸籍財務長李添名下。只是小老百姓到金融機構領錢逾50萬元都必須出示身分證申報，買這麼多豪車竟能閃過調查局洗錢防制處的「法眼」，太子集團的「煉金術」果然不同凡響。

太子集團遭英、美指控洗錢犯罪，幕後主嫌陳志曾出入台灣至少10次，集團並在台設立超過10家公司，甚至設在地標101大樓內。但內政部長劉世芳說，陳志擁有多重國籍，入境不是用柬埔寨國籍，查察不易，現在則配合美國調查，盼能查出其他協力集團。

大陸從2020年就開始調查太子集團，目前有多案指控該公司從事跨國網路賭博詐騙。警政署長張榮興說，陳志來台是在2021年之前，且此案是由美國發起的起訴，在此之前均未要求台灣提供相關資料。

然而，就在檢調大動作收網後，傳出有國安單位大打認知作戰，稱我方早在2021年就與美國等國家合作，並企圖把方向指向大陸幕後操縱。但連警政署長都說美方之前未要求台灣提供資料，現在國安單位卻說早已掌握並和美國合作，誰說了算？顯然「打詐國家隊」步調不一。

其實批評政府打詐不力並不公平，金融機構為了打詐防洗錢，民眾臨櫃領錢被要求關懷提問，還取消第三類數位帳戶開立，限縮ATM提款上限，民眾領自己的錢像玩闖關遊戲；反觀詐騙集團卻爽躺數億豪宅內照樣能轉帳洗錢。調查局曾否認台灣是詐騙洗錢中心，但看到這麼多用來洗錢的超跑，恐怕也會大「翻車」。