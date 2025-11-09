11月10日，敘利亞總統夏拉將應邀進入白宮，成為川普的座上賓。不到1年前，美國還將他領導的沙姆解放組織視為蓋達的附屬組織，懸賞千萬美金要緝捕他歸案，誰知他去年底攻進大馬士革，趕走小阿塞德，並且脫下戎裝成為敘利亞總統，甚至作客白宮。對夏拉而言，這電光石火般的快速變化，以及個人的努力轉型，應該都像一場夢；而對外界觀察者而言，這快速變化沉澱出來的則是一個嶄新的中東情勢。

小阿塞德當政時，敘利亞是俄國與伊朗的盟友，俄國在敘利亞有基地，伊朗則透過革命衛隊指揮各地親伊朗的民兵與政治人物，讓她的勢力得以經由伊拉克一路往西，到敘利亞地中海東岸。小阿塞德垮台後，美國勢力進入，取代俄國與伊朗。外電報導美軍將進駐大馬士革南部的基地，果如此將可推動以敘和平進程，也可就近監控黎南真主黨與迦薩哈瑪斯的動向。

以色列在1967年占領敘利亞戈蘭高地後，敘利亞一直無力奪回。小阿塞德垮台後，敘國情勢未靖，以色列乃要求擴大戈蘭高地周圍的非軍事區，並建立安全走廊，從以色列進入敘利亞南部，但皆為敘利亞新政府所拒。今若美軍進駐，將非軍事區納入基地，由美國掌控，則和平進程的障礙可望化解。但俄國與伊朗是否就這樣坐視敘利亞從俄國手中轉到美國手中，就很值得觀察了。

上禮拜另一個大的變化是在中亞。11月6日，川普把中亞5國元首找到白宮舉行峰會。這個組織叫C5+1，成立10年來都是在紐約聯合國大會的場外，跟美國國務卿舉行會議。拜登末期開始重視中亞，2023年親自跑到紐約參加了C5+1的峰會，但是地點還是在聯合國場外。這次川普把峰會拉到了白宮，這是一個新的發展。何以川普會忽然重視中亞？除石油外，這些國家掌握的關鍵礦產應是主因。

中亞本是俄國的勢力範圍，現在還有「集體安全國家組織」 （CSTO）將哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克3國和俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞拴在一起。中國則靠「上海合作組織」作為和中亞的合作平台。另外，這些國家多是突厥人的後裔，所以土耳其也經由「突厥國家組織」維繫對中亞的影響力。

亦即中亞原是俄國、中國、土耳其的地盤，沒有美國。現在美國也來了。中亞國家自己說，是因為美國與中俄兩國降低緊張，讓他們可以更沒壓力地與美國交往。美國則因為看重中亞的稀土，而更有與中亞交往的動力。

更重要的是哈薩克在會議上表示，願意加入川普推動的《亞伯拉罕協議》，與以色列談判建交。這又是一個震撼的發展。《亞伯拉罕協議》是川普上一任開始打造的中東新秩序，主在推動以色列與中東和北非的回教國家建交。以色列與沙烏地就是在《亞伯拉罕協議》的框架下談判建交，引起哈瑪斯不滿而發動戰爭的。

今哈瑪斯已敗，《亞伯拉罕協議》變得更有力，甚至擴張到中亞。若以色列勢力進到中亞，俄國又會如何反應？從中東到中亞，兩個新局因以色列而串在一起，牽動的連鎖反應值得我們關注。

（作者為東吳大學政治系教授）