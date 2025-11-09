國民黨新任主席鄭麗文接受「台灣地區政治受難人互助會」的邀請，出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，清楚表示：國共之間對於很多事情主張不一樣，但是這不代表彼此一定要兵刃相見或剩下自相殘殺一途，希望可以透過對話取代對抗，過去的歷史悲劇可以透過和平方式化解。儘管鄭主席表達追求和解的決心，不過她同時面對兩大阻礙，一是民進黨藉機批判，二是國民黨內保守派的批評。

破解民進黨悼念共諜

前者是民進黨的狡辯，後者是部分國民黨人的慣性思維，都是實現和解的阻力，鄭主席勢必要直面對決。首先，長年以來民進黨推動人權教育，把過去政治受難者，包括被槍斃的中共特工和地下黨員都列入「受難」的對象，並且提供補償。即使是吳石案等4人，民進黨也是列入政治受難者的名單。民進黨一直都在「悼念共諜」，而且把「中共烈士」冠以「政治受難者」之名，批判國民黨迫害人權和「殺害台灣人」，以此作為反中的政治武器。民進黨自相矛盾，但他們能夠辦到，主要是國民黨無法在新時代的條件中，找到自己的立足點，進行有力的反擊。

1949年下半年，共產黨在國共內戰中大獲全勝，中華民國政府撤退到台灣。1950年春，閩浙沿海持續爆發激烈的戰鬥，中共在福建沿海集結約50萬兵員，準備渡海「解放台灣」。此時，在台灣的中共地下黨組織任務明確：滲透黨政軍教，獲取重要情報，配合接管重要資材；偏鄉地區發展武裝基地，配合解放軍作戰；組織反政府宣傳，動搖民心。因此所有中共地下黨員都是特工人員。

1950年春最危急的時候，中共地下黨組織遭到毀滅性的破壞，在激烈的交戰狀態中，任何交戰團體一旦逮捕敵方間諜，通常都是立刻處決，否則將嚴重不利於戰局。我方這麼做，中共也是這麼做，這正是戰爭殘酷的本質。台灣民主化之後，倖存的中共黨員開始重新投入政治活動。在綠島關了34年的林書揚創立了「台灣地區政治受難人互助會」，他用的是「台灣地區」，同時也創立了勞動黨，明確國家統一主張。這些前中國共產黨人員、左翼人士和遺族等，每年都在馬場町舉行秋祭，一律用「烈士」來形容他們犧牲的同志們。

另一方面，民進黨政府撤銷過去對他們判決，稱呼他們是「台灣民主前輩」，但去掉歷史脈絡刻意模糊，強調他們「被冤枉」，或者「只是讀幾本理想主義的書」；而在當前政治環境中，前政治犯也無法大聲高喊「我以共產黨的偉大事業為奮鬥目標」。在兩者均有意模糊之下，民進黨得以同時「捍衛人權」，又批評別人「親共」。

向共產黨伸和解之手

民進黨以歷史和政治機會主義奪取權力，又讓國民黨背負「親共」的罪名，根本原因在國民黨思想的混亂，論述空白，喪失堅定的立場。一些保守的國民黨黨員有著濃厚遺民偏安心態。當連戰和馬英九帶動國共和解方向，成為政治主流，保守派並沒有站出來反對；可是當民進黨全面掌握權力，保守派就沒有膽量逆勢而行，只能被民進黨拖著走。請問，當連戰促成「連胡會」，風起雲湧的時候，他們為什麼不站出來反對？說到底，保守派只是膽怯的順從者而已。

鄭麗文主席目前的作法當然是站在整個中國的格局，鄭主席需要的是一套完整歷史脈絡的解釋，發表一篇白色恐怖與國共內戰的關係文章，從所有層面，做完整的釐清和說明。鄭主席當然是遵守中華民國立場，紀念國民黨在抗日戰爭、國共內戰，以及1949年以後在大陸犧牲的特工人員，這是國民黨主席最基本的立場；然而，同時也對於中國共產黨伸出和解之手，創造和平的架構。事實上，過去馬英九總統也多次出席秋祭，但他仍然是悼念政治受難者，現在需要更放開、主動說明，否則過去的曖昧很容易一直被民進黨利用。

因此，應明確承認國共相互殺戮的錯誤歷史，療傷止痛，尊重彼此過去所扮演的角色，走出冤冤相報的無底深淵，和解合作，共同開創中華民族光明的未來。鄭麗文已經展現了絕大的勇氣，接著應該做的就是組織完整的理論團隊，發表清楚的論述，展現領導新時代的氣勢，讓民進黨無法狡辯，也讓國民黨保守派歙然風從。