日前一位名嘴爆料，韓國瑜去選高雄市長，沒有人認為韓國瑜會選上，他也對韓國瑜說「加油，但是希望不大」。

我則在2018投票前夕，將我對韓國瑜的選情預測私訊給幾位關係人，那是我一生所做樣本最大的選舉預測，可推論樣本數及於「行政區」，所以，我更大膽預測韓國瑜有望在21個行政區獲勝，而在17個行政區吞敗。

預測到行政區勝負，可能是台灣唯一的一個研究，有記錄的價值，因此我也在台大與建中的幾個私群組中，報告了這個實驗檢定。

第二天，我對韓國瑜的行政區預測，正確率達到100％。預測到勝區，還不算特別，當時因為王金平積極助選，所有媒體一致認為韓國瑜將在王金平的家鄉：林園區大勝，但我預測會輸，結果也輸了。

最重要的，這個預測，是我在投票前4年就做出來了。印證了本專欄強調的科學預測方法是：模式+參數。

後來韓國瑜要選總統，我也預測到他不會當選，而且明確告知了他當時的左右兩大手臂。

這個研究的獨特貢獻，是解答了一個歷史謎題：到底是時勢造英雄？還是英雄造時勢？

研究過程證明了：如果時勢結構有可能變化，同時有願意促成改變的領導者，則英雄才有可能改造時勢；如果時勢結構難變，不論什麼人都當不了英雄。在邏輯上，時勢是充分條件，英雄是必要條件。兩者都需要，但時勢為先。

這個研究發現，值得各政黨共同參考。

我一生探索人類行為研究是否可達到科學境界：可預測、可重複驗證；甚至可進入第二境界：可控制、或可潛移默化；選舉是最能印證的項目。

楊秋興要選2014年的高雄市長，我一位老同學，承擔重大政治職務，請我赴高雄為楊秋興選情作調研預測。我既然已到高雄，乾脆自告奮勇加作組訓，以新計量法規畫潛移默化策略與陡轉行動。

楊秋興在高雄地區服務已久，他的友人聽了我的計畫，覺得有創新價值，就集資支持了這個樣本數可廣及行政區的研究。

此研究的基礎，就是我發現的「73237 選民結構」，因為選民有5類，不是每類都有爭取到的機會，競選資源究竟有限，而有「勝選6策」：

--形象可塑不可造

--安撫意識型態相同者

--不理意識型態不同者

--親身接觸可變群

--長期媒體經營搖擺群

--激勵輕疏離群、不惹重疏離群

有些候選人喜歡跑同溫層，追求受歡迎感，其實對增加票源沒什麼幫助。有些候選人有善意或有企圖心，衝進意識型態相反圈，但除了自取其辱外，還浪費了資源。有高比例可達35％的人民，對政治並沒有強烈興趣，除非恰巧有事件影響到他們自己，否則要引起他們的關注，成本非常高，效果很有限。所以，選舉的勝負就在「可變群」與「搖擺群」選民。

這2類選民在哪？這就是「調研到區」的目的。探索哪些區可以改變的選民，足以改變既成現狀，就到該區去舉辦適當的陡轉活動。

所有候選人都知道要掃街，但揮個手、甚至握個手，其實是不夠的，頂多只是鞏固既有的選民。要感動可變選民，必須要有一段可以聽見你講話，看見你動作的時間。

高雄市的三色榜

根據以上模式，我分析出了一套「綠紅白3色榜」建議，交付當事人與主要協力人士。

調研發現，楊秋興如果「不動」，亦即只靠意識型態支持者，只有掃街等傳統活動，楊秋興將落後陳菊37％。

調研更發現，高雄市並非鐵板城市，而是與現代都會區相同，可變選民的比例是相當高的，只要能夠找到適當選民，展現出衷心誠意，高雄市是可以改變的。

「3色榜」的目的是不要亂槍打鳥，而依據選民結構，在38個行政區採取不同「陡轉行動」競選方法，以求獲得最大「效益/成本比」。由於「可改變」卻不一定會改變，所以「態度行為測量方法」必須十分精細，才能估計出既有支持者加可能爭取者的比例，而計算出以下3榜。

*綠榜：安全，藍營占結構優勢，平安即可獲勝，共3區：那瑪夏、桃源、茂林。

*紅榜：激戰，藍營雖落後，但具備結構可改變性，若有「陡轉行動」，可能產生效果，並再分為：

--紅甲區：可爭取率達52％，即有高逆轉勝機會，共9區：左營、甲仙、鼓山、苓雅、楠梓、前鎮、內門、小港、旗山。

--紅乙區：可爭取率達50％，即若十分努力，有中等逆轉勝機會，共9區：岡山、鳳山、前金、新興、美濃、三民、彌陀、永安、六龜。

*白榜：緩戰，綠營占結構優勢，短期可改變性低：其他17個行政區。

「3 色榜」並預測了如果不採用「陡轉行動」，可能的獲票率與勝負行政區。楊秋興最後沒有採用「陡轉行動」，果然獲票與預測相差僅0.74％。

在調研期中，岡山、鳳山都有社區人士主動歡迎楊秋興去座談，我們因應邀請人的興趣，設計了不同的「陡轉話題」，如：社區安親、社區古蹟維護、眷村文化…等，都與政治無關，但表達了針對性的關切。

有個行政區對動漫 Cosplay 活動的興致很高，我就建議他召集要選的市議員一起去參加，並設計一系列服裝，組成「小巨人英雄團」，由於「小巨人」是個能發揮特色的人設，故可再拍成多幅有劇情連續性的看版。

唯楊秋興說他與這些社區不熟，不願意前往，而又對年輕人的活動沒有興趣。我深知「勝選第一策：形象可塑不可造」，只能夠一拍即合，不能夠勉強勸進，最後全部作罷。

預測下達行政區、百分之百正確

過了4年，韓國瑜競選高雄市長。他並不知道我的研究發現與建議。但人類就是有「天才與靈感」，或他前半生飽經風浪的經驗，使他在從事各種「陡轉行動」。

在我的研究中，也發現了「改變參數」，如果沒有外力，人很難自然改變，要8個月～2年以上，才可能有自然改變，且比例甚低，要約6年才累積改變至1％。

由於陳菊的管理已成為固定模式，4年來沒什麼實質衝擊。所以我想做一個實驗檢定，如果「53237 選民結構」模式是對的話，韓國瑜應該在「紅甲區」獲勝，而在「紅乙區」也可能翻轉勝。

我將上次的資料再一次檢定，就把對韓國瑜選情的預測，私訊給上次選舉的關係人，與關切這次選舉的重要人士。

最後選舉結果，韓在獲勝行政區的數字是：

*綠榜：共3區：那瑪夏85.1、桃源88.5、茂林91.8。

*紅榜：

--紅甲區：共9區：左營62.0、甲仙60.2、鼓山57.0、苓雅54.6、楠梓59.5、前鎮52.5、內門53.8、小港51.7、旗山52.3。

--紅乙區：共9區：岡山54.9、鳳山56.5、前金51.7、新興53.3、美濃61.1、三民52.8、彌陀52.8、永安49.6（贏陳之48.8）、六龜54.3。

選區預測正確性百分之百，紅甲區也按預測，獲勝在52％或以上。

而韓國瑜與楊秋興的形象差距，使韓國瑜在紅乙區獲勝票數，多於以楊秋興為基礎的預測。

我私訊的幾位剛好都是台大或建中校友，所以我在私群也做了實驗宣告，使非常不容易執行的人類行為真實情境實驗，有了觀察者的記錄。

隔了一年多，韓國瑜表態將選總統，我同樣以「53237 選民結構」分析，韓國瑜在不易改變的結構上已經輸10％，他的形象在爭取「輕疏離群」上又居下風，如果是高投票率，即超過71％，他沒有陡轉的可能，輸定了。這個觀察，我也在選前於《中國時報》發表了預告。最後投票高達近75％，他果然慘敗。

我對任何當選者，都希望他/她做好做滿。但基於「民約」原則，政治安定，任何在職公職人員應該完成任期，避免人為補選等額外動盪。同時，本專欄一貫強調「公平競合」，政黨宜有良好初選機制，而非退化為「一人介選」，故提出了建言。

我建議：國民黨邀請韓國瑜擔任「初選委員會」召集人，並成立「縣市長聯誼會」，韓國瑜當然為成員之一。

韓國瑜當時的聲望，若負責初選制度規畫，極可能成立大家願意遵守、可長可久的競合規範與倫理，他自己也不必陷入泥淖。韓國瑜在「縣市長聯誼會」中，也很高可能被推為會長，對促進縣市同步發展有貢獻，若對人民好，就是對自己好，也會增加全國性的可改變支持者，彌補我發現他的短板。

老同學分任韓吳左右手，卻…

韓國瑜的左右門面兩大將，都是我大學老同學兼好朋友，我就通過他們告知韓國瑜。而國民黨主席吳敦義所倚重的一位一級主管，更是我的高中同學，所以我也經過他轉達吳主席。

高中同學很快就回復，吳主席請我去見面聊聊。我回報：幾十年前，我當記者時就和主席聊過了，現在去打攪主席，就是要確認主席願意邀請韓國瑜擔任「初選委員會」召集人，並成立「縣市長聯誼會」，以便我轉報韓國瑜；否則，就不要耽誤主席的時間了。然後，就沒有下文了。

韓國瑜方面始終沒有回音。隔了很久，我分別和兩位同學有私下見面的機會，他們給了我相同的答案，當時情境，他們「不便」轉達。

讀者現在知道這段過程，應瞭解如果韓吳兩位參考我建言，台灣當前情境一定完全不同，兩岸形勢、雙兩岸關係也會不同，台灣人民可能有更和平自由繁榮的條件。

人類行為沒有實驗室，過去了不能重來，是比物理、生理更困難的科學。這種科學可以由模式、參數看見時勢，而有知識、有能力、有毅力的英雄可以搶去站在時勢的前面，就是創造了時勢。

重點回應：公義媒體、社會責任、正義薪火

本專欄於9月16日被臉書通知，因主張司法獨立文章，被檢舉為「危險人物」，檢舉人數高達「極刑」；10月4日通知，經真人審查認定檢舉事實，處以「終身停權、不得申訴」的極刑，臉書旗下所有社媒與外掛程式如網路留言等均被封鎖。11月6日，突然經過其他管道以英文通知我，完全復權，未附任何理由。

這是我所知，唯一非網紅導向文章被判極刑的案例，也是唯一被判極刑後，又被主動復權的事件。

我觀察的主要原因是：本刊容許我每周在文末開闢「重點回應」，持續和平公布真相。有追求公義的媒體，才會有公義的實現。

基於本專欄一貫強調的「媒體社會責任論」，媒體無法完全不犯錯，但知錯後必須更正。所以，臉書這次罕見的主動平反，也必須肯定。我願協助平台與使用者共同成長，義務提供平台服務的初衷也沒有改變。

本案還有一個深層的微妙。法院撤銷對民進黨議員陳怡君涉貪的延押，而次日，柯文哲在被關近1年後，將再開羈押庭。

本專欄指出「人性有善」：陳怡君案的解釋不是對比柯文哲，而是暗指同樣適用柯文哲，更是對檢察官濫權羈押的普遍性警鐘！亦即在政治權力的壓力下，依然會存在壓不熄的正義薪火。

當天，柯文哲被放了。我不覺得法院有受我影響，而是正義薪火的共燃。

次日，我被檢舉極刑，必須要有數千帳戶，一定也必須有組織在後發動。號召正義薪火，正是對意圖集權統治者的危險。

在臉書或背後組織中，應該有一位比發動檢舉，認定我是「危險人物」者，位階還要高的人，看到本專欄的「重點回應」，再看本專欄內容，而主動撤銷了停權。

在各種權力、壓力之下，果然還存在正義薪火。

（作者為台灣民調創始人、台美兩地資訊與管理退休教授）

