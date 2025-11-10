鄭麗文走進馬場町，不只是一次獻花、鞠躬的動作，而是一場思想上的革命。她挑戰的不是歷史，而是被民進黨壟斷多年的「歷史解釋權」。而正因為這一鞠躬揭穿了民進黨最深的矛盾，也讓他們陷入了集體的「路怒症」。

一、民進黨的「借烈士」政治學

民進黨長年自詡人權政黨，愛以「白色恐怖受難者」自居，卻忽略一個根本事實——他們沒有自己的烈士。台灣從黨外運動到民進黨創黨，雖有政治受難者，卻無真正台獨烈士。但真正為民族獨立、國家統一而犧牲的，卻是國共兩黨的烈士。馬場町之所以成為他們的「聖地」，是因為他們必須「借烈士」來包裝自己的歷史空缺。

如今，當中國共產黨正式紀念這些烈士，還原他們為民族復興而犧牲的歷史定位，民進黨卻惱羞成怒。因為一旦真相重現，民進黨多年靠「反共敘事」堆砌起的道德高地，就會瞬間坍塌。

二、鄭麗文的勇氣：讓國民黨告別反共的迷障

鄭麗文在馬場町的鞠躬，不只是個人信念的展現，更象徵國民黨與「反共教條」的歷史告別。這一舉動徹底擊中了民進黨的要害。因為它宣告：「反共」不再是政治正確的遮羞布。當國民黨不再被「反共」綁架，就能重新找回「中國人」的自信，找回屬於民族命運共同體的價值。

三、民進黨的雙標：自己能拜，別人不能講

民進黨的反應充分揭示他們的雙重標準：當他們祭拜馬場町，這叫「人權追思」；當鄭麗文祭拜馬場町，這卻被說成「祭拜敵人」。同樣一個地方、同樣一批烈士，只因角度不同、立場不同，民進黨就立刻翻臉。這不僅對歷史的褻瀆，而是對歷史的霸占。更諷刺的是，他們一邊高喊「包容多元」，一邊對不同詮釋者展開政治獵巫。如此虛偽，正暴露出民進黨內心深處的恐懼——害怕被台灣社會看破手腳。

四、反共信仰的崩塌：歷史終將回歸理性

反共主義在台灣存在近80年，它塑造了一代人的世界觀，也讓另一代人被困在冷戰思維的陰影裡。它讓許多人以為「反共」等於「愛台灣」，卻忽視了這種信仰的代價——分裂、仇恨與失去對話的可能。

鄭麗文的行動是時代的分水嶺。她不是在為共產黨辯護，而是在提醒台灣社會：仇恨不是信仰，反共不是價值。歷史應該被理解，而不是被利用。馬場町不應只是一座悲傷的紀念碑，而應成為民族和解的新起點。

五、結語：當理解登場，仇恨退場

民進黨的憤怒，恰恰證明鄭麗文觸動了真相的神經。歷史不需要政治審查，更不該被政黨壟斷。當仇恨退場、理解登場，台灣才有可能真正走出恐懼，走向理性與和解。

馬場町的風聲依舊，但時代已經改變。鄭麗文的鞠躬，不只是對亡靈的敬意，更是對未來的召喚——告別仇恨、擁抱和平，讓我們重新成為彼此都能驕傲稱呼的中國人。（作者為新黨副祕書長）

