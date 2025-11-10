中國小鵬汽車於「科技日」發表女性型態的擬人化人形機器人「Iron」，不僅穿上衣服走秀，並展示流暢「貓步」動作。擁有骨骼、肌肉、皮膚並穿上衣服的人形機器人，被質疑是真人扮演的機器人。為了釋除大眾疑慮，小鵬汽車執行長何小鵬在其微博視頻對「Iron機器人是否內藏真人」進行回應。拍攝7分鐘影片剪開機器人衣服下的皮膚、肌肉，展示內部機械結構。由此觀之，中國小鵬Iron與美國特斯拉Optimus 3的人形機器人爭霸，已不再只是技術較量，而已到達量產規模、產業生態與國際戰略的綜合競爭。

這場人形機器人之爭，不僅關係到兩大科技強國的人工智慧發展路線，更隱含「具身智慧」（Embodied Intelligence）與「通用人工智慧」（AGI）兩種技術哲學對抗。特斯拉創辦人馬斯克強調AGI可能性，企圖打造如人類般全能學習的機器人Optimus，代表奇蹟式技術突破的美式創新精神。而小鵬則從實際應用出發，強調機器人與物理世界融合，所提出「物理AI」是從自駕車、機器視覺與多模態感知所孕育出來的具身智慧實踐。

小鵬Iron技術來自對挪威1X（前身為Halodi Robotics）核心團隊成功挖角，技術源來源與1X NEO機器人有密切關聯。擁有82個關節、穿衣走秀展示，無疑凸顯在機構工程與動作流暢度領先。不只是外型上擬人，Iron的大語言模型突破拆掉語言層，使其能夠直接從視覺理解動作，提升回應速度與精準度。與之對比，特斯拉Optimus雖早已亮相，但AI模型更多仍與其車用自駕技術相連接，量產時間亦未明確，顯示中美雙方在人形機器人發展進程，中國有後發先至，逐漸超車美國的企圖心。

從這場「Iron對決Optimus」，可以看到中美兩強皆以汽車廠為基礎，試圖擴展至人形機器人產品領域，並尋求透過自有供應鏈完成生產與部署。不同於以往軟體平台競爭，人形機器人結合機械、感測器、控制系統與AI演算法，是高複雜度、重硬體、強場域落地依賴產品。這讓「可信任供應鏈」成為地緣政治下關鍵戰場，尤其在牽涉國防、資安與數據主權場域，更為敏感。而台灣正在從這樣的全球分工轉變中，找到獨特的策略定位。

在機器人肢體零組件價格競爭上，台灣難以與中國抗衡，但在關鍵零組件如驅動模組、減速機、伺服馬達與感測元件等高精度硬體領域，仍擁有堅實基礎，加上台灣長年建立的「可信任製造」形象，成為歐美品牌避開「紅色供應鏈」的重要合作對象。特別是特斯拉與輝達等美系企業，未來可能與台灣合作機器人晶片與感測技術，顯示「台灣製造」具備嵌入人形機器人核心架構實力。

然而，若台灣希望從「供應鏈角色」晉升為「應用創新推手」，仍需克服幾項結構性挑戰。其一，是軟體與AI人才的長期缺口。人形機器人已不只是純機械產品，而是軟硬體整合的系統工程，需要大量具AI、控制、視覺與語音處理能力的工程師。台灣機械產業與資通訊產業長期分隔，尚未形成跨域團隊與整合開發文化。其二，是中小企業資源不足，缺乏導入場域與實作機會，使得協作型機器人難以真正落地，形成應用創新瓶頸。

因此，政府與法人機構的角色尤顯重要。除了推動機器人核心技術研發與場域示範外，應強化PoC（概念驗證）到PoS（服務驗證）的支持機制，透過競賽與應用挑戰賽，鼓勵中小企業與大學及科大合作，讓技術真正落地。同時，透過推動機器人內部通訊架構的標準化發展，促進台廠產品模組化，逐步打造切入國際共通平台，從而掌握下世代機器人發展的「通用語言」。

總結來看，中美在人形機器人發展上，特斯拉強調AGI發展的未來奇蹟，小鵬則訴求技術落地與場域融合，兩條路線各有戰略意涵。台灣若能精準掌握「可信任高精度模組供應」與「應用導向的系統整合」利基領域，或許能在這場人形機器人賽局，開創出屬於自己的藍海市場。畢竟，未來真正的競爭，不只是機器人能不能更像人，更在於誰能最早、最穩、最安全地讓它走入人群。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※