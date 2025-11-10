台灣經濟受惠於AI熱潮，今年成長率可望超過5％，在自由貿易「瀕臨死亡」，各國出口艱困之際，台灣的表現令人驚艷。回顧台灣70年來的發展，堪稱一次又一次「經濟奇蹟」的累積，從鳳梨、香蕉到家具、戶外椅，從塑膠、鋼鐵到晶片、AI，總能從失敗中摸索出一條路，雖有無數公司死在沙灘上，但也磨練出更多企業的創新力，從而為台灣經濟不斷打造出新奇蹟。

經濟驚艷 文化溫韌並濟

探究台灣企業的表現，並非僅靠政策或技術驅動，更是文化力量的展現，各行各業的蓬勃發展，皆可看見文化的影子。台灣文化可以說是中華儒家文化與閩粵移民文化的完美融合，既承襲中華文明的儒家精神，又結合移民社會的拚搏特質，形成一種獨特的「溫韌並濟」文化結構。

儒家文化強調禮義廉恥、忠孝仁愛，塑造了台灣社會的倫理秩序與公共信任；移民文化來自歷代渡海來台的族群，他們在陌生土地上開疆闢土，展現出堅韌、靈活與創新的生命力。這種文化混血不僅讓台灣在面對外來挑戰時展現高度韌性，也使其在制度建構與社會協商上具備高度包容性與調和力。

儒家文化中的「敬業樂群」與「修身齊家治國平天下」精神，使得台灣勞動者普遍具備責任感與團隊意識。儒家王道文化強調「以德服人」、「仁政為本」、「和而不同」，提供了一種超越零和競爭的治理哲學。移民文化則鼓勵冒險、創新與自我突破，正是創新與活力的泉源。台灣的創業生態系、科技創新、社會企業發展，皆展現出移民文化的動能。

台積電的崛起，不只是技術的成功，更是文化的成果。其「工程師文化」與「精益求精」的精神，深植於儒家對技藝的尊重與移民文化的實幹精神。同樣地，台灣的中小企業能在全球供應鏈中靈活應變，正是因為文化中內建了「自立自強」與「群策群力」的基因。

台灣的教育制度、家庭倫理、社會互助網絡，皆深植儒家價值；而企業家精神、中小企業的靈活經營、科技創業的冒險精神，則是移民文化的延伸。這種文化組合不僅塑造了台灣的社會性格，也為其經濟發展奠定了深厚的文化基礎。

戰略資產 中美文化橋梁

台灣作為儒家文化的現代載體，展現出民主、法治與社會信任的融合，正可提供美國一種文化上的補強。若美國能從台灣文化中學習「王道治理」的精神，將有助於其在全球建立更具包容性與永續性的領導模式。

美國長期以來主導全球秩序，文化中蘊含強烈的個人主義與競爭邏輯，雖然促進了創新與效率，但也導致了霸權思維與制度性排他。在面對全球多極化與地緣政治緊張的當下，美國的「硬實力」已無法單獨維持其全球領導地位，反而需要「軟實力」的補充與文化上的轉化。

而中國面臨「內捲」困境，教育、就業、創業等領域競爭激烈，但基礎創新乏力。這種現象的根源之一，是文化中對穩定與服從的過度強調，導致制度僵化與創意受限，台灣的移民文化提供突破內捲的可能性。若大陸能借鏡台灣的移民文化，鼓勵制度鬆綁、創意釋放與社會流動，將有助於其擺脫內捲，走向更具活力與創造力的發展模式。讓台灣企業在全球競爭中屢創佳績。

台灣的民主制度、開放社會與多元文化，使其具備高度的溝通能力與制度韌性。在中美對抗中，台灣若能善用文化優勢，推動跨國協商、促進民間交流、強化區域合作，將有助於降低衝突風險，促進和平發展。台灣不必選邊站，而應自許成為「文化中介者」，以自身的文化資本促進全球穩定。

文化不只是軟實力，更是戰略資產。台灣應以文化為基礎，推動制度創新、社會韌性與國際合作，讓台灣獨特的中華文化成為全球和平與永續發展的催化劑。台灣處於地緣政治的交叉點，但其文化特質既能理解中國的文化邏輯，也能與美國的制度運作對話，足以成為中美之間的文化橋梁。