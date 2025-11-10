「社會主義正在進攻紐約！」一則看似聳動的標題，近日在美國輿論場上炸開了鍋。引爆點是紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）所倡議的「公營超市」（Public Supermarkets）法案。此舉在「自由市場」的美國心臟地帶，無異於投下了一枚政治震撼彈，立即被貼上了激進、乃至共產主義的標籤。

然而，這項被保守派視為洪水猛獸的提案，其背後的動機卻極為現實：它旨在解決紐約市嚴重的「食物沙漠」（Food Deserts）問題——亦即在許多低收入社區，居民無法在合理距離內購得新鮮、平價的蔬果，只能任憑大型連鎖超市的壟斷性定價，或被高糖高脂的便利商店所包圍。

這場「公營」與「私營」的激辯，對身處台灣的我們而言，不應僅是隔岸觀火的意識形態大戲，更是一面鏡子，迫使我們反思：台灣早已習以為常的「國家隊」，在平抑物價與滿足民生需求的戰場上，究竟是扮演了「穩定力量」，還是淪為「低效的包袱」？

平心而論，曼達尼的公營超市主張，在台灣聽來，其「社會主義」的濃度早已被稀釋。台灣民眾不僅不排斥，甚至在很大程度上「依賴」著國家機器的介入。當颱風過境、菜價飆漲時，輿論萬箭齊發，從來不是指向「市場機制失靈」，而是直指「政府在哪裡？」。

當國際油價、物價波動時，國營的台糖、中油、台電，便被賦予了「平抑物價」、穩定民心的政治任務。我們早已習慣在各大賣場看到「台糖安心豚」的平價專區，也習慣了中油在選舉前「凍漲」的政策性考量。

換言之，紐約政壇正在激烈辯論的「是否該由政府介入民生」，在台灣從來就不是一個「是非題」，而是一個「程度題」。這種「混合式經濟」的體制，早已深植於我們的日常，卻也因此讓我們對「國營」的失能，變得麻木。

曼達尼的提案之所以在紐約「惹議」，是因為它挑戰了美國「市場萬能」的神主牌；然而，它所要解決的「食物沙漠」與「價格壟斷」，卻是市場機制「徹底失靈」的鐵證。這揭示了一個核心問題：當私有企業基於利潤考量，選擇放棄服務低收入群體，導致民生必需品（如新鮮食物）的「可及性」出現巨大鴻溝時，政府是否有責任、有權力進場「補位」？

對此，台灣的經驗提供了既正面也負面的教材。正面的是，我們的公醫制度（健保）、公營事業，確實扮演了社會安全網的基石。但負面的是，長期的國家介入，也養出了「國營失靈」的巨獸——效率不彰、人事臃腫、政策性虧損黑洞，以及在關鍵時刻（如面對「菜蟲」或蛋荒）反應遲緩、抓不到重點的官僚主義。

因此，這場紐約的「公營超市」之辯，給台灣的反思絕非「該不該學」，而是「如何做得好」。台灣不需要再引進一個新的公營超市，因為我們早已有了台糖、台鹽、甚至農漁會等無數的「類公營」體系。真正的考驗在於，我們如何為這些早已存在的「國家隊」進行體檢與改革。

曼達尼的提案，是對「市場失靈」的戰鬥；而台灣的挑戰，則是對「公營失靈」的戰鬥。我們必須追問：國營事業每年領取高額預算，其所肩負的「社會責任」與「政策任務」，是否真正被有效執行？還是它們早已淪為另一種形式的「壟斷」，享受著國家的保護，卻失去了競爭與創新的能力？紐約的激辯，提醒了我們一件事：無論是姓「公」還是姓「私」，無法真正回應人民需求、解決民生疾苦的體系，最終都將面臨信任的破產。

（作者為科技集團法務）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※